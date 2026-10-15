सुप्रीम कोर्टाची ज्ञानेश कुमारांना नोटीस, तर राहुल गांधींनाही फटकारलं; SIR प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी

मतदार यादीतून एसआयआर प्रक्रिये अंतर्गत १३ कोटी मतदार वगळल्याच्या प्रकरणी राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासह मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर निवडणूक आयुक्तांनाही नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रकरणी दाखल राहुल गांधींच्या याचिकेकेवर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितलं आहे. यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांचाही समावेश आहे..एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावं वगळण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेत अनियमिततेचा आरोप करत राहुल गांधींसह विरोधकांनी याचिका दाखल केलीय. मतदारांची नावं वगळण्याचा निर्णय नियमानुसार घेतला गेला का याची तपासणी करावी अशी मागणीही विरोधकांनी याचिकेतून केली आहे..काहीही कारण सांगू नका! मतमोजणीचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग न देणाऱ्या निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने झापलं.वगळलेल्या मतदारांची माहिती सार्वजनिक करावी, संबंधित नोंदी न्यायालयात सादर कराव्यात, मतदार यादीतील बदलांचे स्वतंत्र ऑडिट करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, राहुल गांधींच्या वर्तनावरही कोर्टाने आक्षेप नोंदवला आहे. नाव न घेता कोर्टाने आंदोलकांच्या आचरणावर कोर्टाने टिप्पणी करत फटकारलं आहे..सर्वोच्च न्यायालयाला कुणीही धमकावू शकत नाही अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलन कर्त्यांना फटकारलंय. जंतर मंतर आंदोलनाच्या ठिकाणातून रद्द करण्यात आलंय. यासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस बजावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.