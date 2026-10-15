देश

सुप्रीम कोर्टाची ज्ञानेश कुमारांना नोटीस, तर राहुल गांधींनाही फटकारलं; SIR प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी

Supreme Court Hearing on SIR राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासह मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर निवडणूक आयुक्तांनाही नोटीस बजावली आहे.
Supreme Court on SIR

Supreme Court on SIR

esakal

सूरज यादव
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मतदार यादीतून एसआयआर प्रक्रिये अंतर्गत १३ कोटी मतदार वगळल्याच्या प्रकरणी राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासह मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर निवडणूक आयुक्तांनाही नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रकरणी दाखल राहुल गांधींच्या याचिकेकेवर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितलं आहे. यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांचाही समावेश आहे.

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