Loudspeaker Ban : सर्वच धार्मिक प्रार्थनास्थळांवरील लाऊडस्पीकर बंद करा; सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांनी उपस्थित केला गंभीर मुद्दा

Loudspeaker Ban : लाऊडस्पीकरच्या वापरास पूर्णपणे बंदी घालायला हवी, कारण ते सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. जर या प्रथेला आळा घातला नाही तर त्याचा थेट आणि लक्षणीय परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होऊ शकतो.
Yashwant Kshirsagar
Summary

  1. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन यांनी सर्व धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांवरील लाऊडस्पीकर वाजवण्यावर बंदीची मागणी केली.

  2. लाऊडस्पीकर आणि घंटानादामुळे ध्वनीप्रदूषण होते व नागरिकांच्या आरोग्याचा व शांत जीवनाचा भंग होतो.

  3. ही बंदी सर्व धर्मांमध्ये समानपणे लागू करावी जेणेकरून पक्षपाताचा आरोप होणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांनी नुकतेच देशभरातील धार्मिक स्थळांवर वापरल्या जाणाऱ्या लाऊडस्पीकरवर बंदी घालण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, धार्मिक संस्थांमध्ये, मग ते मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारा किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक पवित्र स्थळे असोत, लाऊडस्पीकरच्या वापरास पूर्णपणे बंदी घालायला हवी, कारण ते सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. त्यांनी इशारा दिला की जर या प्रथेला आळा घातला नाही तर त्याचा थेट आणि लक्षणीय परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होऊ शकतो.

