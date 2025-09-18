Loudspeaker Ban : सर्वच धार्मिक प्रार्थनास्थळांवरील लाऊडस्पीकर बंद करा; सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांनी उपस्थित केला गंभीर मुद्दा

Summary सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन यांनी सर्व धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांवरील लाऊडस्पीकर वाजवण्यावर बंदीची मागणी केली.लाऊडस्पीकर आणि घंटानादामुळे ध्वनीप्रदूषण होते व नागरिकांच्या आरोग्याचा व शांत जीवनाचा भंग होतो.ही बंदी सर्व धर्मांमध्ये समानपणे लागू करावी जेणेकरून पक्षपाताचा आरोप होणार नाही..सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांनी नुकतेच देशभरातील धार्मिक स्थळांवर वापरल्या जाणाऱ्या लाऊडस्पीकरवर बंदी घालण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, धार्मिक संस्थांमध्ये, मग ते मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारा किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक पवित्र स्थळे असोत, लाऊडस्पीकरच्या वापरास पूर्णपणे बंदी घालायला हवी, कारण ते सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. त्यांनी इशारा दिला की जर या प्रथेला आळा घातला नाही तर त्याचा थेट आणि लक्षणीय परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होऊ शकतो..त्यांनी सांगितले की लाऊडस्पीकर आणि घंटा वाजवणे यासारख्या धार्मिक अभिव्यक्ती नागरिकांच्या आरोग्याच्या आणि शांततापूर्ण जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात. म्हणून, पक्षपाताचे आरोप टाळण्यासाठी सर्व धर्मांमध्ये त्यांच्यावर समान बंदी घातली पाहिजे..देवाला बहिरा बनवत आहोत का?निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांनी अलिकडेच तिरुवनंतपुरमच्या प्रेस क्लबमध्ये केएम बशीर स्मृती व्याख्यानात हे विधान केले. ते म्हणाले, "मला वाटते की आजकाल प्रत्येक धर्म स्वतःविरुद्ध खूप मोठ्याने आवाज उठवत आहे आणि देवाला बहिरा बनवत आहे. मला वाटते की ते एकतर मशिदीत लाऊडस्पीकरवर ओरडणारे आहेत किंवा मंदिरात घंटा वाजवणारे आहेत. हे सर्व थांबले पाहिजे कारण त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण होते.".सर्व राज्यांना आवाहनबार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, ते पुढे म्हणाले, "जर यामुळे ध्वनी प्रदूषण होत असेल तर ते थेट आरोग्य श्रेणीत येते आणि माझा विश्वास आहे की प्रत्येक राज्याने मशिदी आणि मंदिरांमध्ये लाऊडस्पीकर आणि घंटा वाजवणे यासारख्या क्रियांवर लवकरात लवकर बंदी घालावी, जेणेकरून लोकांना सकाळी त्रास होणार नाही आणि त्यांची झोपही मोडणार होणार नाही." .न्यायमूर्ती रोहिंटन म्हणाले, "ही अशी गोष्ट आहे जी राज्याने पुन्हा एकदा हाती घेतली पाहिजे आणि सर्वांना समान रीतीने लागू करावी जेणेकरून तुम्ही पुन्हा असे म्हणू शकणार नाही की तुम्ही एखाद्याला पाठिंबा देत आहात किंवा एखाद्याला विरोध करत आहात. तुम्ही ते पूर्णपणे थांबवावे. तुम्ही सभागृहात लाऊडस्पीकर बसवू शकता जिथे प्रत्येकाला एखाद्याचे ऐकायचे असते आणि आवाज बाहेरही जात नाही. परंतु तुम्ही बाहेर लाऊडस्पीकर बसवू शकत नाही कारण तो आवाज आणि त्रास निर्माण करतो." .FAQsप्रश्न 1: लाऊडस्पीकरवर बंदी का घालावी? ➡️ कारण ते ध्वनीप्रदूषण करतात आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर व शांततापूर्ण जीवनावर परिणाम करतात.प्रश्न 2: ही बंदी फक्त मशिदींना लागू होईल का? ➡️ नाही, ही बंदी मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारे आणि सर्व धार्मिक स्थळांवर समान रीतीने लागू करावी.प्रश्न 3: न्यायाधीशांनी काय पर्याय सुचवला? ➡️ सभागृह किंवा प्रार्थनागृहाच्या आत स्पीकर लावता येतील, परंतु बाहेर लाऊडस्पीकर लावू नयेत.प्रश्न 4: सार्वजनिक आरोग्यावर याचा काय परिणाम होतो? ➡️ सततचा मोठा आवाज झोपमोड, मानसिक तणाव, हृदयविकार आणि श्रवणशक्ती कमी होण्यास कारणीभूत ठरतो.प्रश्न 5: सर्व राज्यांना काय आवाहन केले आहे? ➡️ धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर आणि घंटानादावर त्वरित व समान बंदी घालण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.