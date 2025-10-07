सुप्रीम कोर्टात सुनावणीवेळी माईक बंद करून एकमेकांशी बोलले न्यायमूर्ती; सरन्यायाधीश म्हणाले, लोकांना लगेच वाईट वाटतं

CJI BR Gavai: सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनेनंतर सर्वच स्तरातून आरोपी वकिलाच्या कृत्याचा निषेध केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीश गवई यांना फोन करून माहिती घेतली. दरम्यान, मंगळवारी न्यायालयात सरन्यायाधीश गवई यांनी सुनावणीवेळी सोशल मीडियावर चालणाऱ्या ट्रेंडवरून टिप्पणी केलीय. ते म्हणाले की आज काल लोकांना लगेच वाईट वाटतं. तुमचे अशील नाराज होतात..सरन्यायाधीश गवई एका खटल्यावर सुनावणी करत होते. त्यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रन यांनी काही सेकंदासाठी कोर्ट रूममधील माईक म्यूट केले होते. यानंतर बोलताना न्यायमूर्ती गवई यांनी सोशल मीडिया ट्रेंडवर मत व्यक्त केलं. सोमवारी घडलेल्या घटनेनंतर जनतेच्या नाराजीबाबत केलेल्या या विधानामुळे पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे..देवानं माझ्याकडून करुन घेतलं, गवईसुद्धा सनातनी; राकेश किशोरनं सरन्यायाधीशांवर बूट का फेकला?.सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी न्यायिक सेवांमध्ये पदोन्नतीच्या मर्यादीत संधींमुळे एन्ट्री लेवलच्या पदांवर नियुक्त झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांचं करिअर फार पुढे सरकत नसल्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या पीठाने यावर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती चंद्रन यांनी काही बोलायचं होतं. पण कोर्टात इतर वकील असल्यानं न्यायमूर्तींनी फक्त सरन्यायाधीशांनाच आपलं म्हणणं समजावं म्हणून कोर्ट रूममधला माईक बंद केला..कोर्टरुममधला माईक बंद करण्याबाबत सरन्यायाधीश म्हणाले की, माझ्या सहकाऱ्यांना काही बोलायचं होतं. पण आम्हाला नाही माहिती की याचं रिपोर्टिंग कसं केलं जाईल. त्यामुळे त्यांनी फक्त मलाच ते सांगितलं. आजकाल सोशल मीडियावर काय जाईल हे आपण सांगू शकत नाही. कदाचित हे लोक नाराजही होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.