सुप्रीम कोर्टात सुनावणीवेळी माईक बंद करून एकमेकांशी बोलले न्यायमूर्ती; सरन्यायाधीश म्हणाले, लोकांना लगेच वाईट वाटतं

Supreme court : सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी एका याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती एकमेकांशी माईक बंद करून बोलले. यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आमच्या बोलण्याचं काय रिपोर्टिंग करतील सांगता येत नाही, लोकांना लगेच वाईट वाटतं.
Bhushan Gavai
Bhushan Gavai sakal
सूरज यादव
CJI BR Gavai: सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनेनंतर सर्वच स्तरातून आरोपी वकिलाच्या कृत्याचा निषेध केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीश गवई यांना फोन करून माहिती घेतली. दरम्यान, मंगळवारी न्यायालयात सरन्यायाधीश गवई यांनी सुनावणीवेळी सोशल मीडियावर चालणाऱ्या ट्रेंडवरून टिप्पणी केलीय. ते म्हणाले की आज काल लोकांना लगेच वाईट वाटतं. तुमचे अशील नाराज होतात.

Supreme Court
cji
Court

