Supreme Court Judgment : माहेर की सासर... अपत्य नसलेल्या विधवा महिलेच्या संपत्तीवर कोणाचा अधिकार? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ च्या कलम १५(१)(ब) ची व्याख्या स्पष्ट केली.न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी "कन्यादान व गोत्र बदल" या सामाजिक संदर्भाचा उल्लेख केला.निर्णयामुळे वारसा हक्कावरील पालक व सासरचे कुटुंब यांच्यातील गोंधळ संपला..महिला प्रत्येक क्षेत्रात सक्षमपणे कामगिरी बजावत आहेत. महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेवर पुरुषांसोबत समान अधिकार आहेत. हिंदू उत्तराधिकारी कायदा, १९५६ आणि हिंदू उत्तराधिकार कायदा (सुधारणा), २००५ हिंदू (शीख, जैन आणि बौद्ध) महिलांना काही कायदेशीर अधिकार प्रदान करतात, ज्यात मालमत्तेचा वारसा आणि मृत्युपत्राचा अधिकार समाविष्ट आहे. पत्नीला तिच्या पती आणि सासरच्यांच्या मालमत्तेवर काही अधिकार आहेत. .प्रश्न असा आहे की, जर एखाद्या महिलेचा पती मरण पावला असेल, तिला मुले नसतील आणि ती तिच्या सासरच्यांसोबत राहते आणि जर तेही मरण पावले तर तिच्या पालकांपैकी आणि सासरच्यांपैकी कोणाला तिच्या स्त्रीधन आणि मालमत्तेवर अधिकार असेल? अशा बहुतेक प्रकरणांमध्ये, पालक मालमत्तेवर दावा करतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला, ज्यामुळे बराच गोंधळ दूर झाला..हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील (HSA) तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. जर तिला मुले नसतील तर तिच्या पतीच्या कुटुंबाला तिची सर्व मालमत्ता वारसाहक्काने मिळेल आणि तिचे पालक कोणताही दावा करू शकत नाहीत. .कन्यादान आणि गोत्राचा सिद्धांतसर्वोच्च न्यायालयाच्या एकमेव महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या, "हिंदू समाजात लग्नाच्या वेळी 'कन्यादान' करण्याची परंपरा आहे. त्यानंतर, महिलेचे 'गोत्र', म्हणजेच तिचा पूर्वजांशी संबंधित वंश किंवा कुळ बदलते. लग्नानंतर, स्त्री तिच्या पतीची आणि त्याच्या कुटुंबाची जबाबदारी बनते." .न्यायाधीश नागरत्ना म्हणाल्या, "आपल्या हिंदू समाजाच्या विद्यमान रचनेला कमकुवत करू नका. महिलांचे हक्क महत्त्वाचे आहेत, परंतु सामाजिक रचनेमध्ये आणि महिलांना अधिकार प्रदान करण्यात संतुलन असले पाहिजे.".Supreme Court: देशभरातील पोलिस ठाण्यांसाठी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाची मागणी, सर्वोच्च न्यायालय.कलम १५(१)(ब) मध्ये काय तरतूद आहे?हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ च्या कलम १५(१)(ब) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. कलम १५(१)(ब) नुसार, जर एखाद्या मूले नसेल्याला हिंदू विधवेचा मृत्यू झाला आणि तिने पुनर्विवाह केला नसेल आणि कोणतेही मूल दत्तक घेतले नसेल, तर तिची मालमत्ता तिच्या पतीच्या कुटुंबातील वारसांना मिळेल. या तरतुदीनुसार, विधवेची मालमत्ता प्रथम तिच्या सासरच्या लोकांना मिळेल..FAQsप्रश्न १: अपत्य नसलेल्या विधवेच्या संपत्तीवर कोणाचा हक्क असतो? ➡ तिच्या सासरच्या वारसांचा हक्क राहतो, पालकांचा नाही.प्रश्न २: जर विधवेचा पुनर्विवाह झाला असेल तर काय होते? ➡ पुनर्विवाह झाल्यास तिच्या मूळ पतीच्या कुटुंबाला वारसाहक्क मिळत नाही.प्रश्न ३: दत्तक मूल घेतल्यास संपत्ती कुणाला मिळेल? ➡ दत्तक मूल असल्यास त्याला वारसाहक्क मिळतो.प्रश्न ४: पालकांना मुलीच्या संपत्तीवर कधी अधिकार मिळतो? ➡ फक्त अविवाहित किंवा पतीविना मृत झालेल्या स्त्रीच्या संपत्तीवर पालकांचा अधिकार असतो.प्रश्न ५: कलम १५(१)(ब) काय सांगते? ➡ अपत्य नसलेल्या विधवेची संपत्ती तिच्या पतीच्या कुटुंबाला जाते.प्रश्न ६: सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य संदेश काय आहे? ➡ विधवेच्या संपत्तीवर सासरच्या वारसांचा हक्क प्राधान्याने राहील, पालकांचा नाही.