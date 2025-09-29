देश

Supreme Court Judgment : माहेर की सासर... अपत्य नसलेल्या विधवा महिलेच्या संपत्तीवर कोणाचा अधिकार? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court : अपत्य नसलेल्या विधवेच्या संपत्तीवर तिच्या मृत्यूनंतर सासरच्या की माहेरच्या लोकांचा हक्क असतो यावरुन बरेचदा वाद झाले आहेत. अशाच एका खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
Supreme Court of India delivers a landmark judgment clarifying Hindu widow property rights under the Hindu Succession Act.

Supreme Court of India delivers a landmark judgment clarifying Hindu widow property rights under the Hindu Succession Act.

sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ च्या कलम १५(१)(ब) ची व्याख्या स्पष्ट केली.

  2. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी "कन्यादान व गोत्र बदल" या सामाजिक संदर्भाचा उल्लेख केला.

  3. निर्णयामुळे वारसा हक्कावरील पालक व सासरचे कुटुंब यांच्यातील गोंधळ संपला.

महिला प्रत्येक क्षेत्रात सक्षमपणे कामगिरी बजावत आहेत. महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेवर पुरुषांसोबत समान अधिकार आहेत. हिंदू उत्तराधिकारी कायदा, १९५६ आणि हिंदू उत्तराधिकार कायदा (सुधारणा), २००५ हिंदू (शीख, जैन आणि बौद्ध) महिलांना काही कायदेशीर अधिकार प्रदान करतात, ज्यात मालमत्तेचा वारसा आणि मृत्युपत्राचा अधिकार समाविष्ट आहे. पत्नीला तिच्या पती आणि सासरच्यांच्या मालमत्तेवर काही अधिकार आहेत.

Loading content, please wait...
Supreme Court
property
widow
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com