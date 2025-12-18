CJI Suryakant: निवृत्तीच्या आधी न्यायाधीशांनी नेमकं काय केलं? CJI सूर्यकांत यांनी व्यक्त केली चिंता, न्यायव्यवस्थेतही भ्रष्टाचार?

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने न्यायाधीशांच्या निवृत्तीच्या अगदी जवळच्या काळात घेतले जाणारे निर्णय आणि त्यामागील हेतू याबाबत चिंता व्यक्त केली. मध्य प्रदेशातील एका वरिष्ठ जिल्हा न्यायाधीशाच्या निलंबनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण समोर आले..निवृत्तीपूर्वी अनेक चौकार आणि षटकार मारलेते न्यायाधीश ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार होते, मात्र निवृत्तीच्या अवघ्या दहा दिवस आधी म्हणजे १९ नोव्हेंबर रोजी त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या दोन न्यायिक निर्णयांना कारणीभूत ठरवून ही कारवाई करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने यावर भाष्य करताना म्हटले की, निवृत्तीच्या अगदी आधी अनेक महत्त्वाचे निर्णय देण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याबाबत टिप्पणी केली की, त्यांनी निवृत्तीपूर्वी अनेक चौकार आणि षटकार मारले आहेत. ही दुर्दैवी बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..न्यायालयात युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, या न्यायाधीशाची संपूर्ण कारकीर्द उत्तम राहिली आहे. त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालांमध्ये नेहमी चांगले गुण मिळाले आहेत. न्यायिक निर्णय चुकीचे असले तरी त्यासाठी अधिकाऱ्याला निलंबित करता येत नाही, कारण अशा निर्णयांविरोधात अपील करता येते आणि ते दुरुस्त करता येतात, असा मुद्दा त्यांनी मांडला..Supreme Court : ''मला धमकावू शकता असा विचारही करू नका''; माजी खासदाराच्या याचिकेवर CJI असं का म्हणाले?.न्यायिक अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाईयावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, चुकीच्या निर्णयासाठी न्यायिक अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकत नाही. मात्र जर ते निर्णय स्पष्टपणे अप्रामाणिक असतील तर वेगळी बाब आहे. दरम्यान, २० नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला या न्यायाधीशाचे निवृत्तीचे वय एका वर्षाने वाढवण्याचे निर्देश दिले होते. राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्यात आल्याने आता हे अधिकारी ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी निवृत्त होतील. न्यायालयाने नमूद केले की, जेव्हा या अधिकाऱ्याने ते दोन्ही निर्णय दिले तेव्हा त्यांना निवृत्तीचे वय वाढवले जाणार हे माहित नव्हते..उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्लाखंडपीठाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. निलंबनाची कारणे जाणून घेण्यासाठी या वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याने माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल केला होता, यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याने आरटीआयचा वापर करणे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यास सांगितले असून, तेथे चार आठवड्यांत निर्णय अपेक्षित आहे..या प्रकरणाने न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवृत्तीच्या जवळ असताना न्यायाधीश घेतात ते निर्णय आणि त्यांची निष्पक्षता याबाबत शंका निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे व्यवस्थेतील काही कमकुवत बाजू उघड्या पडल्या आहेत..Supreme Court : 'its very serious issue' सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद, CJI सूर्यकांतही संतापले, खटला अतिशय गंभीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.