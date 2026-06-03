देश

Supreme Court verdict : प्रत्येक अपघाताला ड्रायव्हर जबाबदार नसतो; सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षे जुन्या खटल्यात दिला मोठा निर्णय

KSRTC Driver Acquitted : न्यायालयाने चालकावरील दोषसिद्धी आणि शिक्षा दोन्ही रद्द केल्या.कंडक्टरची साक्ष निर्णायक ठरली. चालक आणि कंडक्टर यांच्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या असून त्यानुसार दोष निश्चित करणे आवश्यक आहे.
Supreme court

Supreme court

esakal

Yashwant Kshirsagar
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सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (KSRTC) एका बस चालकाला २०११ मध्ये झालेल्या एका रस्ते अपघातात प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर एखादा चालक वाहकाचा इशारा मिळाल्यावर बस थांबवत असेल किंवा पुढे नेत असेल, तर केवळ त्या आधारावर त्याला 'निष्काळजीपणा'साठी आपोआप दोषी धरले जाऊ शकत नाही.

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