Supreme Court verdict : प्रत्येक अपघाताला ड्रायव्हर जबाबदार नसतो; सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षे जुन्या खटल्यात दिला मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (KSRTC) एका बस चालकाला २०११ मध्ये झालेल्या एका रस्ते अपघातात प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर एखादा चालक वाहकाचा इशारा मिळाल्यावर बस थांबवत असेल किंवा पुढे नेत असेल, तर केवळ त्या आधारावर त्याला 'निष्काळजीपणा'साठी आपोआप दोषी धरले जाऊ शकत नाही..न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, चालकाने कोणताही निष्काळजीपणा किंवा बेदरकार कृत्य केले, ज्यामुळे थेट अपघात घडला, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला. न्यायालयाने चालकावरील दोषसिद्धी आणि त्याला सुनावलेली शिक्षा—या दोन्ही गोष्टी रद्द केल्या. ही घटना १७ एप्रिल २०११ रोजी घडली होती. त्यावेळी KSRTC ची एक बस 'अधानी' वरून 'मंगसुली'च्या दिशेने प्रवास करत होती. असा आरोप करण्यात आला होता की, 'मल्लैया मंदिरा'जवळ 'शोभा' नावाची एक प्रवासी बसमधून खाली उतरत असतानाच, चालकाने बस पुढे नेली; परिणामी ती खाली पडली आणि तिला दुखापत झाली. .या निकालाने हे अधोरेखित केले आहे की, वाहकाच्या इशाऱ्यावर बस चालवणे हे कृत्य 'गुन्हा' मानले जाऊ शकत नाही.यामुळे बस चालकांवर आपोआपच 'गुन्हेगारी निष्काळजीपणा'चा ठपका ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल.शिवाय, भविष्यात अपघातांच्या होणाऱ्या तपासादरम्यान, वाहकाच्या भूमिकेलाही योग्य ते महत्त्व दिले जाईल.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित चालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, भविष्यात अशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणांमध्ये तो एक 'दाखला'म्हणून वापरला जाऊ शकतो..Premium|Dalit human sacrifice case in Jalwakhurd : विहिरीला पाणी लागण्यासाठी तरुणाचा नरबळी; ३३ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याची शोकांतिका.वाहकाची साक्ष निर्णायक ठरली न्यायालयाने वाहकाच्या साक्षीला अत्यंत महत्त्वाचे मानले. वाहकाने आपल्या साक्षीत सांगितले की, सर्व प्रवासी बसमधून खाली उतरल्यानंतरच त्याने बस पुढे नेण्याचा इशारा दिला होता.न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सर्व प्रवासी खाली उतरले आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी चालकाने वारंवार मागे वळून पाहावे, अशी अपेक्षा त्याच्याकडून केली जाऊ शकत नाही; त्याचे मुख्य लक्ष हे रस्त्यावर आणि वाहन चालवण्याच्या कृतीवरच केंद्रित असणे आवश्यक असते. .जबाबदाऱ्यांची निश्चिती आपल्या निकालात न्यायालयाने नमूद केले की, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये चालक आणि वाहक यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या आणि एकमेकांपेक्षा वेगळ्या असतात. चालकाचे मुख्य कर्तव्य हे वाहन सुरक्षितपणे चालवणे हे असते, तर प्रवाशांना बसमध्ये चढण्यास व उतरण्यास मदत करणे आणि बस थांबवण्याचा इशारा देणे याची जबाबदारी वाहकावर असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.