मुलगा दत्तक घेणाऱ्या महिलांना मातृत्व रजेपासून वंचित ठेवणं असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय...

तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलांना मातृत्व रजेपासून वंचित ठेवणे असंवैधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महिलांच्या गर्भातून जन्मलेल्या आणि दत्तक घेतलेल्या मुलांमध्ये कोणताही फरक नाही, अशी टिप्पणी यावेळी न्यायालयाने केली आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. .मातृत्व संरक्षणाचा उद्देश मुलगा किंवा मुलगी कुटुंबात कशा प्रकारे आली आहे यावर अवलंबून नसतो, असं यावेळी न्यायालयाने म्हटलं. तसेच ज्या महिला मोठ्या वयाच्या मुलाला दत्तक घेतात, त्या देखील तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलांप्रमाणेच स्थितीत असतात असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे..Supreme Court : मासिक पाळी रजा अनिवार्य करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, काय दिलं कारण?.परंपरेने नातेसंबंध समजून घेण्यासाठी जीवशास्त्र (बायोलॉजी) हा मुख्य आधार मानला जातो, मात्र दत्तक घेणेही कुटुंब निर्माण करण्याचा तितकाच योग्य मार्ग आहे. कुटुंबाचा पाया हा जीवशास्त्र नसून परस्परांचे नाते आणि भावना आहेत. केवळ जैविक घटकांवर कुटुंब ठरत नाही, आणि दत्तक घेतलेले मूल हे सख्ख्या मुलापेक्षा कुठल्याही बाबतीत वेगळे नसते, असंही यावेळी न्यायालयाने सांगितलं..Supreme Court: देशात पहिल्यांदाच! ३२ वर्षीय तरुणासाठी सुप्रीम कोर्टाची इच्छामरणाला मंजुरी; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?.दरम्यान, मातृत्व रजेबरोबरच पितृत्व रजेबाबतही कायदा करावा, अशी शिफारस न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. हमसानंदिनी नंदूरी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यावर आत विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.