Supreme Court on Menstrual Leave : ...तर महिलांच्या करिअरवर परिणाम; मासिक पाळीच्या रजेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाने महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात सवेतन रजा मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, असा नियम कायदेशीररित्या अनिवार्य केल्यास, तो महिलांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी त्यांच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये अडथळा ठरू शकतो..महिलांकडे 'दुर्बल' घटक म्हणून पाहू नका सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की महिलांना समाजातील 'दुर्बल' घटक म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ नये. न्यायालयाने असे नमूद केले की, ही मागणी तत्त्वतः वाजवी वाटत असली, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात याचे परिणाम मात्र विपरीत होऊ शकतात. न्यायालयाने अशी चिंता व्यक्त केली की, जर कंपन्यांना मासिक पाळीची रजा देणे अनिवार्य केले, तर त्या महिलांना नोकरीवर घेण्यास कचरू शकतात; ज्यामुळे त्यांच्या करिअरवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो..Women Employees: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी गेम-चेंजर निर्णय! 'लवकर या-लवकर जा' योजना जाहीर; लाभ कसा घेता येणार?.या संवेदनशील प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करण्याऐवजी, सर्वोच्च न्यायालयाने हा चेंडू आता सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वीच सरकारकडे आपले निवेदन सादर केले आहे. आता केंद्र सरकार, विविध राज्य सरकारे तसेच संबंधित संस्था यांनी परस्पर विचारविनिमय करून या मुद्द्यावर योग्य ती व्यवस्था किंवा धोरण आखणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट आहे, कामाच्या ठिकाणी समानता राखण्यासाठी, अशा नियमांवर सखोल विचारमंथन होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात या नियमांमुळे महिलांसमोर रोजगाराचे संकट निर्माण होणार नाही.