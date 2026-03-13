देश

Supreme Court on Menstrual Leave : ...तर महिलांच्या करिअरवर परिणाम; मासिक पाळीच्या रजेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

Period Leave Policy India : या विषयावर थेट निर्णय देण्याऐवजी न्यायालयाने सरकारला धोरण तयार करण्याची जबाबदारी दिली.केंद्र व राज्य सरकारांनी विचारविनिमय करून महिलांच्या रोजगार आणि समानतेला बाधा येणार नाही असे धोरण तयार करावे, असे मत व्यक्त केले
Yashwant Kshirsagar
सर्वोच्च न्यायालयाने महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात सवेतन रजा मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, असा नियम कायदेशीररित्या अनिवार्य केल्यास, तो महिलांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी त्यांच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये अडथळा ठरू शकतो.

