देश

Muslim Polygamy Case : मुस्लिम पुरुषांच्या बहुपत्नीत्वाला याचिकेद्वारे आव्हान, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण

Muslim Personal Law : सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पुरुषांच्या बहुपत्नीत्वाविरोधातील याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. याचिकेत पहिल्या पत्नीच्या हयातीत दुसरे लग्न ‘अवैध’ व ‘गुन्हा’ घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Supreme Court

Supreme Court

Esakal

Yashwant Kshirsagar
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मुस्लिम पुरुषांना एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. पहिल्या पत्नीच्या हयातीत केलेले दुसरे लग्न 'अवैध' आणि 'शिक्षापात्र गुन्हा' घोषित करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, मुस्लिम समुदायातील विवाह आणि वारसाहक्क यांसारख्या बाबींसाठी 'लिंग-निरपेक्ष' कायदे करण्याची मागणीही यात केली आहे.

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