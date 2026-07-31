Muslim Polygamy Case : मुस्लिम पुरुषांच्या बहुपत्नीत्वाला याचिकेद्वारे आव्हान, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण

मुस्लिम पुरुषांना एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. पहिल्या पत्नीच्या हयातीत केलेले दुसरे लग्न 'अवैध' आणि 'शिक्षापात्र गुन्हा' घोषित करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, मुस्लिम समुदायातील विवाह आणि वारसाहक्क यांसारख्या बाबींसाठी 'लिंग-निरपेक्ष' कायदे करण्याची मागणीही यात केली आहे..सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ज्या याचिकेवर नोटीस बजावली, ती याचिका महिला हक्क कार्यकर्त्या झकिया सोमन, डॉ. नूरजहान साफिया नियाझ, जावेद आनंद, शम्सुद्दीन मोहिउद्दीन तांबोली आणि बद्र सईद यांनी दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ॲप्लिकेशन ॲक्ट, १९३७' अंतर्गत असलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे..या याचिकेत 'शरियत ॲक्ट'च्या कलम २ च्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. हे कलम विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, पोटगी आणि 'वक्फ' (Waqf) यांसारख्या बाबींमध्ये मुस्लिम पर्सनल लॉ ची (Muslim Personal Law) अंमलबजावणी अनिवार्य करते. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, 'भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३' च्या कलम ८२ अन्वये, एकापेक्षा जास्त विवाह करणे हा गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे, मुस्लिम पुरुषांना चार विवाह करण्याची परवानगी देणे चुकीचे आहे. त्यांच्या मते, ही प्रथा संविधानातील कलम १४ (समानता), १५ (भेदभावास मनाई) आणि २१ (सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करते..'खुर्शीद अहमद खान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य' या खटल्याचा संदर्भ देत याचिकाकर्ते असा युक्तिवाद करतात की, बहुपत्नीत्वाला कलम २५ (धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही, कारण ती एक 'अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा' नाही. कुराणमध्ये विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितीत विधवा आणि अनाथ यांच्या संरक्षणासाठी बहुपत्नीत्वाला परवानगी देण्यात आली होती; मात्र त्यासाठी सर्व पत्नी आणि मुलांशी पूर्णपणे न्याय्य वागण्याची अट घालण्यात आली होती, आणि न्यायाचा हा निकष मानवी पातळीवर पूर्ण करणे अशक्य आहे. याच आधारावर तुर्की, ट्युनिशिया, मोरोक्को आणि इजिप्त यांसारख्या देशांनी बहुपत्नीत्वावर बंदी घातली आहे किंवा त्याचे नियमन केले आहे. .८८% पुनर्विवाह पहिल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय या याचिकेत 'भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन' (BMMA) द्वारे २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे सर्वेक्षण २,५०० मुस्लिम महिलांशी केलेल्या संवादावर आधारित होते. यातून असे दिसून आले की, ८८% पुनर्विवाह पहिल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय होतात. ५४% प्रकरणांमध्ये पहिल्या पत्नीला वाऱ्यावर सोडले जाते. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ८५% महिलांनी या प्रथेवर पूर्ण कायदेशीर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे..याचिकाकर्त्यांनी बहुपत्नीत्वाला घटनाबाह्य घोषित करण्याची आणि 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) मधील कलम ८२ जे पहिल्या पत्नीचे अस्तित्व असताना केलेल्या दुसऱ्या विवाहाला गुन्हा ठरवतेते सर्वांना समानतेने लागू करण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासाठी तसेच न्याय्य 'मुस्लिम वैयक्तिक कायदा' (Muslim Personal Law) तयार करण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मिळाल्यानंतरच या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे चालवली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.