Supreme Court: रविवारी सुट्टीची गरज का आहे? सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी तरुण वकिलांना काय दिला सल्ला?

Supreme Court News: एक आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांनी वकिली क्षेत्रातील तरुणांना दिलेल्या मार्गदर्शनाने सध्या सर्वत्र चर्चा रंगली आहे. न्यायमूर्ती कुमार यांनी तरुण वकिलांना 'वीकेंड कल्चर' सोडून शिस्तबद्ध आणि दीर्घ तास काम करण्याची संस्कृती स्वीकारण्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वाढत्या वापरावर भाष्य करताना त्याच्या फायद्यांसह मर्यादाही स्पष्ट केल्या. भारतीय लवाद संस्थेच्या (आयसीए) पाचव्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत हे दोन्ही न्यायाधीश बोलत होते..शनिवार-रविवार सुट्टी घेण्याची वाढती प्रवृत्तीन्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी आपल्या भाषणात दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता सारख्या महानगरांतील तरुण वकिलांमध्ये शनिवार-रविवार सुट्टी घेण्याची वाढती प्रवृत्ती पाहून चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या वकिलीच्या सुरुवातीच्या काळात बंगळूरूमध्ये सुट्ट्या हा शब्दच नव्हता. "आम्ही रात्री ११:३० ते १:३० पर्यंत काम करत असू. रविवारी फक्त संध्याकाळी ४:३० नंतर मिळणारी थोडासा वेळ हाच एकमेव विश्रांतीचा दिवस असे," असे त्यांनी आठवण सांगितली..वैयक्तिक जीवनातील एक घटना सांगताना न्यायमूर्ती कुमार यांनी आपल्या लग्नानंतर अवघ्या दोन दिवसांनीच एका लवाद प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचे सांगितले. लवादाने आश्चर्याने विचारले की, "तुम्ही एवढ्या लवकर का आलात?" तर त्यांनी सरळ उत्तर दिले, "युक्तिवाद आणि तर्काचा ओघ चुकवायचा नव्हता; मला शिकायचे होते." या उदाहरणातून त्यांनी तरुण वकिलांना स्पष्ट संदेश दिला की, व्यवसायाशी 'लग्न' करावे. असे केल्यासच त्याचे परिणाम उत्साह वाढवणारे आणि सकारात्मक होतील, असे त्यांचे मत होते..एआय कधीही मानवी निर्णयाची जागा घेऊ शकत नाहीपरिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांनी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल युगातील लवादाचे भविष्य' या विषयावर आपले विचार मांडले. त्यांनी एआयला केवळ नवीन तंत्रज्ञान न मानता आजच्या काळाची अपरिहार्य गरज म्हणून ओळखले. दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन, कायदेशीर संशोधन आणि मसुदा तयार करण्यात एआय साधनांमुळे कार्यक्षमता वाढली आहे आणि खर्चातही मोठी बचत झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, एआय कधीही मानवी निर्णयाची जागा घेऊ शकत नाही, यावर त्यांनी भर दिला. लवाद प्रक्रियेत निष्पक्षता आणि न्याय यांचे संतुलन राखणे ही केवळ मानवी बुद्धिमत्तेची क्षमता आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, या क्षेत्रात मानवी हस्तक्षेप कायम आवश्यक राहील..वरिष्ठ वकिल व न्यायाधीशांबद्दल आदर बाळगण्याचा सल्लादोन्ही न्यायाधीशांनी एकत्रितपणे तरुण वकिलांना आपल्या कामाशी पूर्ण एकनिष्ठ राहण्याचा आणि वरिष्ठ वकिल व न्यायाधीशांबद्दल आदर बाळगण्याचा सल्ला दिला. परिषदेत भारतातील नामवंत कायदेतज्ज्ञ अमित सिबल, तसेच परदेशातील ॲलेक्स गनिंग आणि टीन अब्राहम यांच्यासह इतर अनेक तज्ज्ञ उपस्थित होते. त्यांनी भविष्यातील कायदेशीर क्षेत्रातील आव्हानांवर सविस्तर चर्चा केली.