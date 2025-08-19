Toll Tax News : ६५ किमी अंतर पार करण्यासाठी लागतात १२ तास, टोल टॅक्स का वसूल करताय ? सुप्रीम कोर्टाने NHAI ला फटकारले

Supreme Court on Toll Tax : केरळमधील त्रिशूर येथील ६५ किमी लांबीचा महामार्ग ओलांडण्यासाठी जर १२ तास लागतात, तर प्रवाशाकडून १५० रुपये टोल का आकारला जातोय असा कडक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) विचारला. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने एनएचएआय आणि सवलतीधारक गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या याचिकांवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला..प्रवाशांना टोल का भरावा लागतो?सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की आठवड्याच्या शेवटी १२ तास मार्गावर वाहतूक कोंडी होता. न्यायमूर्ती चंद्रन यांनी टिप्पणी केली की ही अडचण कोणत्याही 'प्रमाणबद्ध टोल कपात'पेक्षा खूपच गंभीर आहे. मुख्य न्यायाधीश म्हणाले, 'ज्या रस्त्यावर प्रवास करण्यासाठी एक तास लागतो, तिथे १२ तास का लागत आहेत आणि तरीही प्रवाशांनी टोल का भरावा?' हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल प्लाझा येथे टोल वसुली थांबवण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की महामार्गावर गंभीर कोंडी झाली होती. न्यायालयाने हे 'सार्वजनिक विश्वासाचे' उल्लंघन मानले. .आता टोलवर थांबण्याचे टेन्शन नाही लोकांची वाहतुकीच्या समस्येपासून सुटका होण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच एक योजना आणली आहे, ज्यामध्ये ३००० रुपये देऊन, वारंवार टोल प्लाझावर थांबण्यापासून मुक्तता मिळू शकते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेची लिंक १४ ऑगस्टच्या रात्रीपासून सक्रिय करण्यात आली आहे..या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, लोक हायवे यात्रा अॅप आणि NHAI च्या वेबसाइटला भेट देऊन त्यासाठी नोंदणी करू शकतात. या योजनेसाठी, एकाच वेळी तीन हजार रुपये ऑनलाइन भरावे लागतील. यामध्ये एक वर्षाची वैधता आणि तीन हजार रुपयांमध्ये २०० टोल प्लाझावर जाण्याची सुविधा मिळेल. जर एका वर्षापूर्वी २०० टोल प्लाझा ओलांडले गेले तर यूजर ते एकापेक्षा जास्त वेळा रिचार्ज करू शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.