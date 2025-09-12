राजकीय पक्षांच्या नोंदणीवर संकट? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश! निवडणूक आयोगाला फक्त 4 आठवड्यांत द्यावं लागणार उत्तर

नवी दिल्ली : बिहार निवडणुकीच्या (Bihar Election) पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme-Court) निवडणूक आयोगाला (Election Commission) मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनासंदर्भात निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे..याचिकेत काय केलीये मागणी?न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शकता आणि राजकीय न्याय यांची हमी मिळावी यासाठी राजकीय पक्षांच्या नोंदणी व नियमनासाठी ठोस नियम बनवण्याची विनंती केली आहे. तसेच राजकारणातील भ्रष्टाचार, जातीयवाद आणि गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे..'नेपाळसह भारतात पुन्हा राजेशाही लागू करा'; शंकराचार्यांच्या मागणीमुळे चर्चेला उधाण, अल्पसंख्याकांवरही साधला निशाणा.आयोगाला ४ आठवड्यांचा अवधीयाचिका स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली असून, चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आयोगापुढं आता पेच निर्माण झाला असून ते न्यायालयाकडे उत्तर सादर करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सर्व पक्षांना पक्षकार करण्याचे निर्देशन्यायालयाने याचिकेची गांभीर्याने दखल घेत, या प्रकरणात सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले आहेत. या भूमिकेतून सर्वोच्च न्यायालय राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनाविषयी किती गंभीर आणि जागरूक आहे, हे स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.