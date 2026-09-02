OBC Creamy Layer : केंद्र सरकारला झटका ! ओबीसी क्रिमी लेयरवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; UPSC सह १८ राज्यांतील भरतीवर परिणाम?

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणातील 'क्रिमी लेयर'च्या मुद्द्याबाबत एक नवीन भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या स्पष्टीकरण याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने सर्व पक्षांना १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपली उत्तरे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने केंद्र सरकारला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास किंवा आपल्या पूर्वीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. ११ मार्च रोजी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, ओबीसी 'क्रीमी लेयर'चे निर्धारण केवळ पालकांचे उत्पन्न किंवा मासिक वेतन यावर आधारित असू शकत नाही..SC-ST-OBC आरक्षणात नवा उप-कोटा? सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने मांडली भूमिका, आय आधारित उप-कोट्याला विरोध.कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, उत्पन्नासोबतच पालकांचा दर्जा (पद), सामाजिक प्रतिष्ठा आणि नोकरीचा प्रकार यांसारखे घटकही निकष म्हणून विचारात घेतले पाहिजेत. या निर्णयानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम , बँका आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना केवळ उच्च वेतनामुळे आरक्षणाचा लाभ नाकारता येणार नाही..केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण याचिका दाखल करून या निकालाच्या अंमलबजावणीतील व्यावहारिक आव्हाने मांडली. सरकारचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा परिणाम UPSC परीक्षा २०२५ च्या प्रक्रियेवर होत आहे..Supreme Court: ओबीसी क्रिमी लेयरवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने केंद्र सरकार तणावात; स्पष्टीकरणासाठी याचिका.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, युपीएससीद्वारे शिफारस केलेल्या ९५८ उमेदवारांच्या सेवा वाटपाची प्रक्रिया जुन्या नियमांनुसार आधीच अंतिम टप्प्यात होती. त्यांनी युक्तिवाद केला की, जर हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला गेला, तर संपूर्ण गुणवत्ता यादी, केडरचे वाटप (उदा. IAS, IPS) आणि प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक यात मोठा व्यत्यय येईल..त्यांनी पुढे नमूद केले की, केंद्र सरकारव्यतिरिक्त, या निर्णयाचा परिणाम १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुरू असलेल्या भरती मोहिमांवर आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रियेवरही मोठ्या प्रमाणावर होईल. पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे..सरकारच्या चिंता ऐकूनही, सुप्रीम कोर्टाने आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि सर्व पक्षांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.