२ अपत्यांचा नियम कालबाह्य, घटत्या जन्मदरावर सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण; म्हणाले, फेरविचाराची गरज

भारतात दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढवता येत नाही. या अपात्र ठरवणाऱ्या नियमांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केलीय. महाराष्ट्रातल्या मंगला भीमराव इंगळे यांना तिसरं अपत्य झाल्यानं सरपंच पदासाठी अपात्र ठरवलं होतं. यावर सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने जन्मदर कमी होत असल्याचा उल्लेख केला. देशातील जन्मदर सातत्याने कमी होत असल्याने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी तयार केलेल्या अशा नियमांची उपयुक्तता आता संपल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या नियमांचा पुन्हा विचार करण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. .सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात २००३च्या जुन्या निकालाचा दाखला देण्यात आला होता. या २००३ च्या जुन्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्यं असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदांसाठी अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे. या निर्णयाला आव्हान देत मंगला इंगळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती..IPS अनुराग कोण? SP पदावरून हटवलं, बदलीनंतर ४ दिवसात राजीनामा; M.Tech नंतर UPSCत मिळवलेलं यश.जन्मदरात मोठी घट२००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील दोन अपत्यांच्या नियमाला योग्य ठरवलं होतं. त्यावेळी भारताचा एकूण प्रजनन दर ३ होता. मात्र आता तो कमी होऊन १.९ वर आला आहे. लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी हा दर २.१ असणं आवश्यक मानलं जातं. सध्याचा दर त्यापेक्षाही कमी असल्याने भविष्यात वृद्धांची संख्या वाढण्याची आणि काम करणाऱ्या लोकांचं प्रमाण कमी होण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली..दोनपेक्षा जास्त मुलं असल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यापासून रोखणं योग्य आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. अशा नियमांमुळे नागरिकांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखलं जात असल्याचं निरीक्षणही नोंदवलं. तसेच मुलांना जन्म देण्याचा निर्णय आणि निवडणुकीत सहभागी होण्याचा अधिकार यापैकी एक निवडण्याची वेळ येणं योग्य नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं..जुन्या निकालाचा फेरविचार होणारन्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने २००३ मधील 'जावेद विरुद्ध हरियाणा सरकार' या निकालाचा मोठ्या खंडपीठाकडून फेरविचार करण्यासाठी संदर्भ दिला आहे. त्यामुळे दोन अपत्यांच्या नियमाबाबत पुढे काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.