SC on Hinduism: श्रद्धा सिद्ध करण्यासाठी मंदिरात जाण्याची गरज नाही, हिंदू धर्माबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

धार्मिक स्वातंत्र्य आणि महिलांच्या धार्मिक स्थळांमधील प्रवेशाशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१३ मे) हिंदू धर्माबद्दल एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू राहण्यासाठी मंदिरात जाणे किंवा कोणतेही विशिष्ट धार्मिक विधी करणे आवश्यक नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीची श्रद्धा सिद्ध करण्यासाठी घरात दिवा लावणे देखील पुरेसे आहे..न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू धर्म केवळ विधींपुरता मर्यादित नसून ती एक जीवनशैली आहे. हिंदू राहण्यासाठी मंदिरात जाणे किंवा धार्मिक विधी करणे अनिवार्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. हे घटनापीठ शबरीमला मंदिरात महिलांचा प्रवेश, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विविध धर्मांमधील प्रचलित परंपरांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करत आहे..या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, प्रसन्न बी. वराले, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्य बागची यांचाही समावेश आहे. सुनावणीदरम्यान, हस्तक्षेपकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील डॉ. जी. मोहन गोपाल यांनी सांगितले की, धार्मिक समुदायांमध्ये सामाजिक न्यायाची मागणी वाढत आहे. .१९६६ च्या एका पूर्वीच्या निकालाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, न्यायालयाने हिंदूची व्याख्या अशी केली होती की, जो धर्म आणि तत्त्वज्ञानाच्या बाबतीत वेदांना सर्वोच्च मानतो. आज ज्यांना हिंदू मानले जाते, ते सर्वजण खरोखरच वेदांना सर्वोच्च अधिकार देतात का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, समाजाचे वास्तव यापेक्षा खूपच व्यापक आणि अधिक वैविध्यपूर्ण आहे..वकिलांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न म्हणाले, "याच कारणामुळे हिंदू धर्माला जीवनशैली म्हटले जाते. प्रत्येक हिंदू व्यक्तीने मंदिरात जाणे किंवा धार्मिक विधी करणे अनिवार्य नाही." ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक व्यक्ती आपली श्रद्धा आपापल्या पद्धतीने व्यक्त करू शकते आणि त्यांच्या श्रद्धेमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही..सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी असेही मत व्यक्त केले की, जर एखादी व्यक्ती आपल्या झोपडीतही दिवा लावत असेल, तर त्याचा धर्म सिद्ध करण्यासाठी ते पुरेसे आहे. जर लोकांनी प्रत्येक धार्मिक प्रथा किंवा धर्माशी संबंधित बाबींवर घटनात्मक न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली, तर शेकडो याचिका दाखल होतील आणि यामुळे प्रत्येक धर्माचे विघटन होईल..सप्टेंबर २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ४-१ अशा बहुमताने, शबरीमला अय्यप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी घटनाबाह्य ठरवून ती उठवणारा एक ऐतिहासिक निकाल दिला. शतकानुशतके चालत आलेली ही हिंदू धार्मिक प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. आता, नऊ न्यायाधीशांचे एक मोठे खंडपीठ धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेशी संबंधित व्यापक मुद्द्यांसह या निर्णयावर सुनावणी घेत आहे.