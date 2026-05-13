SC on Hinduism: श्रद्धा सिद्ध करण्यासाठी मंदिरात जाण्याची गरज नाही, हिंदू धर्माबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

Supreme Court on Hinduism: शबरीमला मंदिरासह धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणारा भेदभाव आणि दाऊदी बोहरा समुदायासह विविध धर्मांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली.
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि महिलांच्या धार्मिक स्थळांमधील प्रवेशाशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१३ मे) हिंदू धर्माबद्दल एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू राहण्यासाठी मंदिरात जाणे किंवा कोणतेही विशिष्ट धार्मिक विधी करणे आवश्यक नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीची श्रद्धा सिद्ध करण्यासाठी घरात दिवा लावणे देखील पुरेसे आहे.

