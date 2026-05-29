Supreme Court: आता १००, १०१, १०८ नाहीत! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; देशभरासाठी एकच आपत्कालीन क्रमांक, फक्त हा एक नंबर लक्षात ठेवा!

देशातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मागण्यासाठी आता अनेक क्रमांक लक्षात ठेवण्याची गरज राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सर्व आपत्कालीन आणि रुग्णवाहिका हेल्पलाइन क्रमांक तीन महिन्यांच्या आत एकाच '११२' या क्रमांकात विलीन करावेत. या आदेशामुळे आपत्कालीन सेवांची उपलब्धता अधिक सुकर आणि वेगवान होणार आहे..ट्रॉमा केअर हा जगण्याच्या हक्काचा अविभाज्य भागन्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशात ट्रॉमा केअर सेवेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, वेळेवर आपत्कालीन उपचार मिळणे हे संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काचा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रणालीगत सुधारणा करणे, ट्रॉमा केअरसाठी एकसमान रचना उभी करणे, जनजागृती वाढवणे आणि प्रथमोपचार प्रशिक्षणाचे मानकीकरण करणे या सर्व बाबी अत्यावश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले..११२ मध्ये कोणते क्रमांक समाविष्ट होतील?सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांचे सर्व आपत्कालीन क्रमांक तांत्रिक आणि प्रशासकीय दृष्ट्या '११२' या एका क्रमांकात सामावून घेणे बंधनकारक आहे. यात मुख्यतः १०० (पोलिस), १०१ (अग्निशमन), १०८ (रुग्णवाहिका), १०२, १०३३ आणि १०९१ यांसारख्या विविध हेल्पलाइन्सचा समावेश असेल. तीन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असून, राज्यांना माध्यमांद्वारे 'हेल्पलाइन ११२' ची मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, या कालावधीत अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करणेही बंधनकारक राहील..गुड समॅरिटन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीहेल्पलाइन एकत्रीकरणाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने 'गुड समॅरिटन' प्रणालीला बळकटी देण्यावरही जोर दिला आहे. रस्ते अपघाताच्या वेळी मदत करणाऱ्या नागरिकांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांतर्गत पूर्णपणे कार्यान्वित तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे अपघातस्थळी मदत करण्यास पुढे येणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही..केंद्र सरकार तयार करणार वैद्यकीय बचाव प्रोटोकॉलया प्रकरणात केंद्र सरकारला (आरोग्य मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय) महत्त्वाचे दायित्व देण्यात आले आहे. न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या आत आघात (ट्रॉमा) व्यवस्थापनासाठी 'वैद्यकीय बचाव प्रोटोकॉल' तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा प्रोटोकॉल जारी झाल्यानंतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी तीन महिने मुदत दिली जाईल..प्रभावी अंमलबजावणीची गरजसर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आपत्कालीन सेवांच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडवणारा ठरेल. यामुळे दुर्घटना, आजारपण किंवा इतर संकटाच्या वेळी एकाच क्रमांकावर मदत मिळणे शक्य होईल. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशांमुळे देशभरात एकसमान आणि अधिक कार्यक्षम आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा तयार होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.