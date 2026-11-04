Supreme Court: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मिळणारे अमर्याद कायदेशीर संरक्षण आता जाणार की राहणार? सर्वोच्च न्यायालयाची...

New Delhi: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोघा निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कामकाजासाठी देण्यात आलेल्या व्यापक कायदेशीर संरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या संरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या कायदेशीर उत्तरदायित्वाबाबतची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे..Rahul Gandhi: ‘राज्यघटना आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र या’; राहुल गांधींचे महारॅलीसाठी देशवासीयांना आवाहन.सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील अरुण कुमार अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ) कायदा, २०२३ मधील कलम १६ असंवैधानिक ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Rahul Gandhi: '२४ तास झाले, आता तरी चर्चेला या!' राहुल गांधींचे मोदींना पुन्हा आव्हान; एपस्टीन प्रकरणही उकरून काढले.या कलमानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त यांनी अधिकृत कर्तव्य बजावताना अथवा ते बजावत असल्याचा दावा करत केलेल्या कृती, वक्तव्य किंवा निर्णयाबाबत त्यांच्याविरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी खटला चालवता येत नाही. हे संरक्षण पदावर असताना तसेच पदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही लागू राहते. मात्र, या तरतुदीमुळे कायदेशीर संरक्षणाची मर्यादा अधिकच वाढल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे..एखादी कृती सद्भावनेने केलेली नसली किंवा अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन केली असली तरी या कलमात अपवाद ठेवलेला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असले तरी त्याचा अर्थ आयुक्तांना कायदेशीर उत्तरदायित्वातून पूर्ण सूट देणे असा होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिका कर्त्यांकडून करण्यात आला..मतदार यादीतून चुकीने नाव वगळले गेले, उमेदवाराला पक्षपाती निर्णयाचा फटका बसला किंवा आयोगाच्या कामकाजात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला, तर संबंधितांना न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग बंद होऊ शकतो, अशी भीती याचिकेत व्यक्त केली आहे. निराधार तक्रारी रोखण्यासाठी प्राथमिक न्यायालयीन छाननी किंवा इतर मर्यादित उपाय करता येऊ शकतात. मात्र, सर्वच दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई रोखणे गरजेचे नाही, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे..या तरतुदीचा उगमही याचिकेत प्रश्नांकित करण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये राज्यसभेत मांडलेल्या मूळ विधेयकात ही तरतूद नव्हती. डिसेंबरमध्ये दुरुस्ती करून ती समाविष्ट करण्यात आली, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. एवढे व्यापक संरक्षण देण्यामागचे कारण संसदेत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याआधी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि लोक प्रहरी या संस्थांनीही कलम-१६ ला आव्हान दिले आहे. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत..या प्रकरणाची सुनावणी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेवरील याचिकांसोबत सुरू असताना झाली. एसआयआरच्या अंमलबजावणीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला काही प्रश्न विचारले आहेत.