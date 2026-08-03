Supreme Court: खून, बलात्कार अन् अनेक गंभीर गुन्हे; दिल्ली आंदोलनात अडीच हजारांपेक्षा जास्त गुन्हेगारांचा सहभाग; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Student agitation relief SC: दिल्लीतल्या जंतर-मंतर मैदानावर झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली आंदोलनामध्ये गंभीर गुन्ह्यातले आरोपी सहभागी झाले होते, अशी माहिती आता पुढे येतेय. खून, बलात्कार यासह अनेक गुन्ह्यांमध्ये असलेले अडीच हजारांपेक्षा जास्त लोक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अशा लोकांना दिलासा देण्यास नकार दिलाय..सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?"विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली किंवा आंदोलनाच्या आडून हिंसाचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाऊ शकत नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेय. मात्र, हा नियम केवळ हत्या, बलात्कार आणि दरोड्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींनाच लागू होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्याच वेळी, आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले किरकोळ गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारे पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत, असा मोठा दिलासा न्यायालयाने दिला आहे..Crime News: टीव्ही पाहताना चुकून चॅनेल बदललं; पत्नीला संताप अनावर, विळा उचलला अन्... पतीसोबत धक्कादायक कृत्य घडलं.२८ जुलैच्या आदेशाबाबतचा संभ्रम दूरसरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. २८ जुलै रोजी न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर, 'तपास सुरू ठेवावा लागेल' असा हवाला देत विविध राज्यांतील अधिकारी गुन्हे मागे घेण्यास नकार देत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, तपास सुरु ठेवण्यास सांगण्याचा अर्थ असा नाही की राज्य सरकारे कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबून खटले मागे घेऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने खटले मागे घेण्यावर कोणतीही बंदी घातलेली नाही..FDA Action: एफडीएच्या कारवाईचा धसका! सीसीआयच्या उपाहारगृहाचा परवाना निलंबित; मुंबईतील इतर क्लबसह जिमखाना प्रशासने सतर्क.२,७३८ गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक?सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकार सामान्य विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याच्या बाजूने आहे. मात्र, गर्दीचा गैरफायदा घेणाऱ्या गुन्हेगारी घटकांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. दिल्लीत अशा २,७३८ व्यक्तींची ओळख पटली आहे, ज्यांच्यावर हत्या, बलात्कार आणि दरोड्यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. हे लोक केवळ हिंसाचार आणि उपद्रव माजवण्यासाठीच आंदोलनात सामील झाले होते.यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी, गोपाल शंकरनारायण आणि वृंदा ग्रोवर यांनी बाजू मांडली. "आम्ही गुन्हेगारांचे समर्थन करत नाही, परंतु त्यांच्या आडून राजकीय आंदोलने किंवा किरकोळ गुन्हे दाखल असलेल्या सामान्य विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जाऊ नये," अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.