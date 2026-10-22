विमा नसलेल्या गाडीच्या अपघातानंतर नुकसानभरपाई का देत नाही? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला योजनेवरून सवाल

Supreme Court on Motor Accident Compensation: रस्ते अपघातातील पीडितांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केलाय. या योजनेत विमा असलेल्या वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, विमा नसलेल्या वाहनांमुळे झालेल्या अपघातातील पीडितांना या योजनेतून बाहेर का ठेवलं असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. तसंच या योजनेचा प्रचार आणि प्रसार करा अशा सूचनाही दिल्या आहेत..केंद्र सरकारच्या ‘कंपन्सेशन टू व्हिक्टिम्स (इंटरिम रिलीफ) स्कीम, 2026’ अंतर्गत रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यास मृताच्या कुटुंबाला २ लाख रुपये आणि गंभीर दुखापत झाल्यास १ लाख रुपयांची अंतरिम आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. मात्र, ही मदत सध्या विमा असलेल्या वाहनांशी संबंधित अपघातांसाठीच असल्याचे समोर आले आहे. या योजनेबाबत न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..SBI Data Leak: आॅनलाइन सुरक्षा धोक्यात! ‘एसबीआय’चा डेटा लीक झाल्याचा संशय; डार्क वेबवरील ग्राहकांच्या माहितीने खळबळ.सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले की, ही योजना मोटार वाहन कायद्यातील विमा असलेल्या वाहनांशी संबंधित तरतुदींनुसार तयार करण्यात आली आहे. विमा नसलेल्या वाहनामुळे अपघात झाल्यास पीडिताला भरपाईसाठी मोटार अपघात दावा अधिकरण म्हणजेच MACT कडे जावं लागेल..सुप्रीम कोर्टाने या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले आहेत. ही योजना अद्याप अधिसूचित झालेली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना या योजनेअंतर्गत अंतरिम भरपाई मागता येते याची माहिती मिळणं आवश्यक असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले..दरम्यान, मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६४ अंतर्गत मृत्यू झाल्यास ५ लाख रुपये आणि गंभीर दुखापतीसाठी २.५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याची तरतूद असल्याची माहिती केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली. यासाठी अपघातातील पीडिताला वाहनमालकाची चूक किंवा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची गरज नसते. अंतरिम मदतीची रक्कम अंतिम भरपाईपेक्षा वेगळी असून MACTच्या आदेशानुसार अंतिम भरपाईची रक्कम अधिक असू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.