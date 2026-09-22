देश

हा तर दरोडा! कॅन्सरच्या २७०० रुपयांच्या औषधाची MRP २७ हजार, रुग्णांच्या लुटीवर अधिकारी गप्प का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

Supreme Court On Medicine Price जे औषध रिटेलरला २७०० रुपयांना मिळतं त्यावर एमआरपी तब्बल २७ हजार रुपये छापण्यात येत असल्याचं सांगत न्यायमूर्तींनी यावर अधिकारी गप्प का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
Supreme court

Supreme court

sakal

सूरज यादव
Updated on

कॅन्सरच्या उपचारासाठी आवश्यक औषधांच्या किंमतीत असलेल्या फरकावरून नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा भरदिवसा दरोडा असल्याचं म्हटलंय. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत जे औषध रिटेलरला २७०० रुपयांना मिळतं त्यावर एमआरपी तब्बल २७ हजार रुपये छापण्यात येत असल्याचं न्यायमूर्तींनी म्हटलं.

Loading content, please wait...
Supreme Court
medicine
Hospital
Medical
Marathi News Esakal
www.esakal.com