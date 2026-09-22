हा तर दरोडा! कॅन्सरच्या २७०० रुपयांच्या औषधाची MRP २७ हजार, रुग्णांच्या लुटीवर अधिकारी गप्प का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

कॅन्सरच्या उपचारासाठी आवश्यक औषधांच्या किंमतीत असलेल्या फरकावरून नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा भरदिवसा दरोडा असल्याचं म्हटलंय. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत जे औषध रिटेलरला २७०० रुपयांना मिळतं त्यावर एमआरपी तब्बल २७ हजार रुपये छापण्यात येत असल्याचं न्यायमूर्तींनी म्हटलं..सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, रुग्णांना इतकं महागडं औषध विकून कसं लुटलं जाऊ शकतं? औषधांच्या किंमतीत असलेल्या फरकावर अधिकारी गप्प का बसलेत? सरकारी रिइम्बर्समेंटवर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, रुग्णालय ही औषधे जास्त दराने खरेदी करतात आणि सरकारी योजनेतून मेडिकल रिइम्बर्समेंट अंतर्गत पैसे वसूल करतात. शेवटी हा पैसा सामान्य जनतेच्या कराचा पैसा आहे. ही फसवणूक आणि लूट आहे..आता फक्त Call-SMSचा प्लान, कंपन्यांना बंधनकारक; रिचार्ज होणार स्वस्त, TRAIचा मोठा निर्णय.कॅन्सरच्या औषधांवर असलेली छापिल किंमत, हॉस्पिटलच्या इन हाऊस फार्मसीकडून रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करू न देणं आणि कृत्रिमरित्या महाग दरात औषधे विक्रीविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. याचिकाकर्त्यांनी खासगी रुग्णालय आणि आरोग्य संस्थांकडून रुग्णांचे शोषण आणि आर्थिक लूट केली जात असल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती..सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, जर रुग्ण आयुष योजनेअंतर्गत उपचार घेत असेल तर त्याचे पैसे हे करदात्यांच्या पैशातून भरले जातायत. रुग्णालय या किंमतीवर औषध खरेदी करत आहेत आणि पुन्हा सरकारकडून त्याचे रिइम्बर्समेंटही घेत आहेत यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णालय आणि अधिकाऱ्यांना फटकारलं..दोन याचिकांवर सुनावणी होत असून यात एका याचिकेत रुग्णालयाकडून जबरदस्तीने त्यांच्याच मेडिकलमधून औषधे खरेदी करायला भाग पाडल्याचा दावा केला आहे. तसंच एमआरपी किंमत मनमानी पद्धतीने वसूल केली जातेय असंही म्हटलंय. तर दुसऱ्या याचिकेत जेनेरिक औषधे न देता महागडी औषधे लिहून दिली जात असल्याच्या विरोधात कारवाईची मागणी केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.