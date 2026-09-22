देश

Supreme Court: एससी-एसटी कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; नेमकं प्रकरण काय?

SC Rejects Challenge to SC ST Act: २०२० अवघ्या सहा वर्षांच्या कालावधीत जुन्या ऐतिहासिक निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही, असे सांगत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
Supreme Court
Supreme Court

sakal

संतोष कानडे
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SC ST Act: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कडक तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. एका घटकाला छळापासून वाचवण्यासाठी आणलेला हा कायदा दुसऱ्या घटकाच्या छळाचे कारण बनत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला होता.

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