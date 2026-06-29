देश

आभाळ कोसळणार नाही! राम मंदिर दानचोरी प्रकरणी तातडीने सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार; घाई कसली? याचिकाकर्त्याला सवाल

राम मंदिरामधील देणग्यांच्या कथित अपहारप्रकरणी ८ जणांना अटक केली असून त्यांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आलेत. दरम्यान, सीबीआय तपासाची आणि FIR दाखल करण्याची मागणी एका याचिका कर्त्याने केलीय.
Ram Mandir Donation Case: Supreme Court Refuses Urgent Listing

Ram Mandir Donation Case: Supreme Court Refuses Urgent Listing

esakal

सूरज यादव
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राम मंदिर देणगी चोरी आणि पैशांचा दुरुपयोग केल्या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकांवर तात्काळ सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारलं की, या प्रकरणी इतकी घाई का आहे? नंतर सुनावणी झाल्यानं आभाळ कोसळणार आहे का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणात आतापर्यंत ८ जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्या निवासस्थानी छापे टाकण्यात आले आहेत. SC Refuses Immediate Hearing on Ram Mandir CBI Probe Plea

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