Death Penalty: फाशी नको, इंजेक्शन देऊन मृत्यू द्या! जनहित याचिकेतून मागणी, सुप्रीम कोर्टाने घेतला मोठा निर्णय

मृत्युदंडाची शिक्षा देताना फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा विचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सध्या भारतात फाशीच्या माध्यमातून मृत्युदंड देण्याची पद्धत कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या लागू आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे या विषयावर विविध चर्चांनाही उधाण आले आहे..महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असली तरी भविष्यात नवीन वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय पुरावे समोर आल्यास या मुद्द्याचा पुन्हा विचार करता येऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित ‘दीना विरुद्ध भारत संघ’ या आधीच्या तीन निर्णयांचा फेरविचार मोठ्या खंडपीठाकडून करावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी पुरेसा आधार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणीही अमान्य केली..Supreme Court Verdict : काँग्रेसला धक्का! मीनाक्षी नटराजन यांना 'सर्वोच्च' दणका; राज्यसभा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याविरोधातील याचिका केली नामंजूर.ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत फाशीच्या पद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. फाशीची प्रक्रिया कैद्याला अनावश्यक वेदना देणारी आणि अमानवी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, तर मृत्यूची शिक्षाही शक्य तितकी मानवी पद्धतीने व्हायला हवी, असा युक्तिवाद करण्यात आला..या याचिकेत फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शन, गोळीबार किंवा इतर पद्धतींचा वापर करण्याचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या काही भूमिकांचाही संदर्भ देत मृत्युदंडाची अंमलबजावणी करताना कमीत कमी त्रास होईल, याचा विचार करावा, असे याचिकेत सांगण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत याचिका फेटाळून लावली..आरोपी वृद्ध, क्रूर गुन्हा करू शकतो का? नराधमाच्या वकिलांनी केली जन्मठेपेची मागणी, न्यायाधीशांनी फेटाळला युक्तिवाद.केंद्र सरकारला हवे असल्यास कायदा, फॉरेन्सिक मेडिसिन आणि न्यूरोसायन्समधील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून फाशीला पर्याय असलेल्या पद्धतींचा सखोल अभ्यास करता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी या विषयावर विचार सुरू असल्याचे सांगितले होते. मात्र, कैद्यालाच फाशी किंवा प्राणघातक इंजेक्शन यापैकी पर्याय निवडण्याची मुभा देणे व्यवहार्य नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.