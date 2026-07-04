Supreme Court: पती दुसऱ्या महिलेसोबत हॉटेलमध्ये? पत्नीने मागितले कॉल रेकॉर्ड; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मिळालेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आधार घेत पती किंवा पत्नी आपल्या जोडीदारापासून मोबाईल कॉल रेकॉर्ड किंवा हॉटेलमधील वास्तव्याची माहिती लपवू शकत नाही, विशेषतः व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी अशा माहितीची आवश्यकता असल्यास, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणात एका व्यक्तीने अशी माहिती न्यायालयात सादर करण्यास विरोध करत ती गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली..उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची दुजोरान्यायमूर्ती मनमोहन आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, गोपनीयतेचा अधिकार हा अमर्याद किंवा निरपेक्ष नसून सार्वजनिक हित आणि न्यायाच्या दृष्टीने त्यावर वाजवी निर्बंध घालता येतात. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात आवश्यक पुरावे सादर करण्याचे निर्देश योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले..गोपनीयतेच्या अधिकाराबाबत न्यायालयाचे निरीक्षणदिल्ली उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवत पतीला हॉटेल आरक्षणाचा तपशील आणि कॉल डिटेल रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने नमूद केले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मिळणारा गोपनीयतेचा अधिकार हा वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे. विशेषतः सार्वजनिक हिताशी संबंधित बाबींमध्ये त्याचा वापर मर्यादित असू शकतो.तसेच, हिंदू विवाह कायद्यानुसार व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी वैध आधार मानला जात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. विवाहित माणूस दुसऱ्या स्त्रीशी बाहेरचं शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप असताना, गोपनीयतेच्या हक्काचा वापर करून त्याला वाचवणे हे समाजाच्या हितात नाही, असे उच्च न्यायालयाचा मत आहे..Supreme Court: रस्त्यावर चालणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निकाल, वाहनचालकांसाठी मोठी सूचना!.पूर्वीच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचाही संदर्भया प्रकरणाचा निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. त्या निर्णयात विवाहाबाहेरील परस्पर संमतीने ठेवलेले लैंगिक संबंध हे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. याच भूमिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला..नेमके प्रकरण काय होते?या प्रकरणातील संबंधित दाम्पत्याचा विवाह १९९८ मध्ये झाला होता. त्यांना २००० मध्ये मुलगी झाली. काही वर्षांनंतर पत्नीला पतीचे दुसऱ्या महिलेसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याची माहिती मिळाली. तसेच पती त्या महिलेसोबत जयपूरमधील एका हॉटेलमध्ये राहिल्याचाही आरोप करण्यात आला. त्यानंतर पत्नीने व्यभिचाराच्या कारणावरून घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरोप सिद्ध करण्यासाठी तिने पतीच्या कॉल रेकॉर्ड्स आणि हॉटेलमधील वास्तव्याची माहिती न्यायालयाकडे मागितली. मात्र, पतीने ही मागणी गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला.अखेर पतीने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नसल्याचे नमूद करत अपील फेटाळले..Supreme Court: किरकोळ प्रकरण पण सर्वोच्च न्यायालयाचा तब्बल १४ वर्षांनी निकाल; अंतिम निर्णयापूर्वीच दोन दोषींचा मृत्यू... काय आहे प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.