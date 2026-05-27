'सुनेला सासरी जुळवून घे...' म्हणणं क्रूरता नाही; सुप्रीम कोर्टाचे मोठे निरीक्षण, वैवाहिक वादांत कायद्याचा गैरवापर टाळा

सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे . न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर पतीचे नातेवाईक एखाद्या महिलेला लग्नात तडजोड करण्यास किंवा माहेरी परत जाण्यास सांगत असतील, तर त्याला फौजदारी क्रूरता मानले जाऊ शकत नाही. असे वर्तन नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असू शकते, परंतु त्याला फौजदारी गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही..न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेशातील एका प्रकरणात हा निकाल दिला. तक्रारदार महिलेचे लग्न २०१९ मध्ये झाले होते. पतीसोबत वाद झाल्यानंतर, तिने पती, सासू, नणंद, दीर आणि जाऊ यांच्याविरुद्ध हुंडा छळ, क्रूरता आणि कौटुंबिक हिंसाचारासाठी गुन्हा दाखल केला. सासरच्या मंडळींनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयाने खटला फेटाळण्यास नकार दिला..दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता सासरच्या मंडळींवरील सर्व फौजदारी खटले रद्द केले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, वैवाहिक वादांमध्ये नातेवाईक अनेकदा मूक प्रेक्षक बनून राहतात किंवा पतीची बाजू घेतात, परंतु हा गुन्हा नाही. कुटुंबातील सदस्यांना नात्यात जुळवून घेण्याचा सल्ला देणे हा स्वतःच गुन्हा नाही. जर त्यांच्यावर गुन्ह्यात सक्रिय सहभागाचा आरोप असेल तरच गुन्हा दाखल केला पाहिजे..न्यायाधीशांनी त्यांच्या आदेशात नमूद केले की, लग्नानंतर ती महिला तिच्या पतीसोबत श्योपूरमध्ये राहत होती, तर तिचे सासरचे लोक शिवपुरीमध्ये राहत होते. त्यामुळे, तिच्या सासरच्या लोकांकडून सतत होणाऱ्या छळाचे आरोप भक्कम वाटत नाहीत. महिलेचे आरोप सर्वसाधारण, अस्पष्ट होते आणि त्यात कोणत्याही ठोस पुराव्याचा अभाव होता. हे प्रकरण प्रलंबित असतानाच त्या जोडप्याने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट घेतला होता. .त्यामुळे कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय तिच्या सासरच्या लोकांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवणे हा कायद्याचा गैरवापर आहे. वैवाहिक विवादांमध्ये संपूर्ण कुटुंबांना ओढण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. आदेशात म्हटले आहे की, "जेव्हा वैवाहिक संबंध बिघडतात, तेव्हा कटुता येणे स्वाभाविक आहे, परंतु परिणामी जोडीदाराच्या संपूर्ण कुटुंबाला फौजदारी खटल्यात ओढणे चुकीचे आहे. फौजदारी कायद्याला सूडाचे साधन बनू देता येणार नाही.".