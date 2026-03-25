Supreme Court of India: ॲट्रॉसिटीचे कवच सरसकट नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश

देश: ''हिंदू, शीख आणि बौद्ध याशिवाय अन्य धर्मांचा स्वीकार केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा (एससी) दर्जा हिरावून घेतला जाईल तसेच अशी व्यक्ती अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (ॲट्रॉसिटी) सुरक्षेचा दावा करू शकणार नाही,'' असे महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी दिले.उपरोक्त उल्लेख केलेल्या तीन धर्मांशिवाय इतर धर्मांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप संपतो, असे सांगतानाच कोर्टाने एखाद्याने ख्रिश्चन धर्माचा अंगीकार केला तर त्याला ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार सुरक्षेचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे..आंध्र प्रदेशातील चिंथाडा आनंद नावाच्या पादरीने ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत काही लोकांविरोधात आरोप केले होते. संबंधित आरोपींनी जातीवाचक शिवीगाळ करत, मारहाण केली तसेच जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचे म्हटले होते. संबंधित आरोपींनी देखील या तक्रारीला कोर्टामध्ये आव्हान दिले होते. चिंथाडा यांनी ख्रिस्ती धर्माचा अंगीकार केल्यामुळे त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळत नसल्याचा युक्तिवाद आरोपींनी केला होता..आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने आरोपींचा युक्तिवाद ग्राह्य मानत गुन्हा रद्द केला होता. ख्रिश्चन धर्मात प्रवेश करत त्या धर्माचे अनुसरण करणाऱ्या व्यक्तीकडे अनुसूचित जातीचे जुने प्रमाणपत्र असले तरी तिला ॲट्रॉसिटी कायद्याचा लाभ देता येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले होते..मूळ प्रकरण काय?चिंथाडा यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. एन. व्ही अंजारिया यांच्या पीठाने उच्च न्यायालयाचा निकाल वैध ठरवत चिंथाडा यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. पादरी चिंथाडा हे मागील दशकभरापासून रविवारची प्रार्थना आयोजित करत आहेत. घटनेच्या वेळी देखील ते ॲट्रॉसिटीचे कवच सरसकट नाहीख्रिस्ती धर्माचे पालन करत होते त्यामुळे त्यांचा अनु जातीचा दर्जा आपोआप रद्द झाल्याचे स्पष्ट होते. चिंथाडा यांनी त्यांच्या मूळ धर्मात प्रवेश केलेला नाही किंवा मडिगा समाजात त्यांचा पुन:स्वीकार झाल्याचे दिसून येत नाही. ॲट्रॉसिटी कायद्याचा लाभ घेण्यास ते पात्र नाहीत, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले..तमाम खटल्यांसाठी निकाल लागूअनुसूचित जातीचा दर्जा हा केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मापुरता मर्यादित आहे त्यामुळे या समुदायातील व्यक्तीने वरील तिन्ही धर्मांशिवाय अन्य धर्मांत प्रवेश केला असेल तर त्याचा या जातीचा दर्जा आपोआप रद्द होतो. हा निकाल यासारख्या तमाम खटल्यांसाठी लागू होतो, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने निकालामध्ये घटना (अनु. जाती) आदेश १९५० चा संदर्भ दिला आहे.या कायद्यात १९५६ मध्ये झालेल्या बदलावेळी शीख दलितांचा अनुसूचित जातींसाठीच्या सूचीमध्ये तर १९९० साली बौद्ध दलितांचा यात समावेश करण्यात आला होता. मुस्लिम अथवा ख्रिस्ती दलित हे अजूनही अनुसूचित जातींच्या श्रेणीत येत नाहीत.