देश

Supreme Court : पत्नीला खर्चाचा हिशोब ठेवण्यास सांगणे क्रूरता नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

Marital Cruelty Law : पत्नीला Excel शीटमध्ये खर्च नोंदवण्यास सांगणे हे क्रूरतेच्या व्याख्येत येत नाही. तेलंगणा हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत सुप्रीम कोर्टाने पतीविरोधातील FIR रद्द केली.
Supreme court

The Supreme Court of India delivering a landmark judgment clarifying that asking a spouse to maintain household expense records does not constitute criminal cruelty under Section 498A.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पतीने आपल्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करणे किंवा पत्नीला घरातील खर्चाचा हिशोब ठेवण्यास सांगणे हे स्वतःच गुन्हेगारी क्रूरता नाही हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की अशा आरोपांचा वापर फौजदारी खटला सुरू करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, विशेषतः जेव्हा मानसिक किंवा शारीरिक हानीचे कोणतेही ठोस पुरावे नसतात.

Loading content, please wait...
Supreme Court
marriage
Dowry
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com