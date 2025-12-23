Supreme Court : पत्नीला खर्चाचा हिशोब ठेवण्यास सांगणे क्रूरता नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

पतीने आपल्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करणे किंवा पत्नीला घरातील खर्चाचा हिशोब ठेवण्यास सांगणे हे स्वतःच गुन्हेगारी क्रूरता नाही हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की अशा आरोपांचा वापर फौजदारी खटला सुरू करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, विशेषतः जेव्हा मानसिक किंवा शारीरिक हानीचे कोणतेही ठोस पुरावे नसतात..खंडपीठाने टिप्पणी केली की ही परिस्थिती भारतीय समाजाची वास्तविकता प्रतिबिंबित करते, जिथे पुरुष अनेकदा कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. पण न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की "फौजदारी खटले वैयक्तिक स्कोअर किंवा स्कोअर सेटल करण्याचे साधन बनू शकत नाहीत.".न्यायालयाने म्हटले आहे की, "आरोपी-अपीलकर्त्याचे (पती) त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना पैसे पाठवण्याचे कृत्य फौजदारी खटल्याचा आधार म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. त्याच्या पत्नीला एक्सेल शीटमध्ये खर्चाचा हिशोब ठेवण्यास सांगणे, जरी आरोप त्याच्या खऱ्या स्वरूपात स्वीकारला गेला तरीही, क्रूरतेच्या व्याख्येत येत नाही.".१९ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निकालात, खंडपीठाने म्हटले आहे की, पत्नीने " आर्थिक जबरदस्ती" केल्याचे आरोप क्रूरता मानू शकत नाहीत, विशेषतः जेव्हा कोणत्याही थेट मानसिक किंवा शारीरिक हानीचा पुरावा नसतो..संपूर्ण प्रकरण काय आहे?खटल्यानुसार, पत्नीने तिच्या पती आणि त्याच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल केला. या जोडप्याचे डिसेंबर २०१६ मध्ये लग्न झाले. दोघेही सॉफ्टवेअर अभियंते होते आणि अमेरिकेतील मिशिगन येथे राहत होते. त्यांच्या मुलाचा जन्म एप्रिल २०१९ मध्ये झाला. वैवाहिक वादानंतर, पत्नी ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुलासह भारतात परतली..लग्नाच्या आमिषाने संबंध, गुण जुळेनात म्हणत नकार दिल्याचा आरोप; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, कुंडली बघून नातं जोडलं पाहिजे.जानेवारी २०२२ मध्ये, पतीने वैवाहिक हक्क परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर नोटीस पाठवली आणि त्यानंतर लगेचच पत्नीने एफआयआर दाखल केला. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.