Shiv Sena : “अरे ये ना...." सुप्रीम कोर्टाबाहेर दोन्ही शिवसेना नेत्यांमध्ये राडा, राऊत-म्हस्केंमध्ये जुंपली! अनिल देसाई तर... VIDEO पाहा

Sanjay Raut vs Naresh Mhaske: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या दाव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर मंगळवारी न्यायालयाबाहेर ठाकरे आणि शिंदे गटातील नेते आमनेसामने आले. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत आणि शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्यात यावेळी जोरदार खडाजंगी झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..सुनावणीनंतर मीडियासमोर नेत्यांची गर्दीसर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपल्यानंतर दोन्ही गटांचे नेते माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी आले होते. उद्धव ठाकरे गटाकडून संजय राऊत, तर एकनाथ शिंदे गटाकडून नरेश म्हस्के आमने-सामने आले. मंगळवारी सुनावणी संपल्यानंतर न्यायालयाबाहेर पत्रकार आणि कॅमेऱ्यांची गर्दी झाली होती. याचवेळी राऊत आणि म्हस्के यांच्यात खडाजंगी झाली..Sachin Ahir Uddhav Thackeray : सचिन अहिरांनी उद्धव ठाकरेंची डोकेदुखी वाढवली; मुंबईतील महत्त्वाच्या नगरसेवक शिंदे गटाच्या बैठकीला राहिला हजर.नेमकं काय घडलं?कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर संजय राऊत यांनी नरेश म्हस्के यांना आमनेसामने चर्चा करण्याचे आव्हान दिले. मात्र, म्हस्के यांनी त्यास नकार दिला. त्यानंतर राऊत यांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या अनिल देसाई यांना म्हस्के यांना घेऊन येण्यास सांगितले..म्हस्के निघून गेले, राऊतांचा व्हिडिओ व्हायरलअनिल देसाई हे नरेश म्हस्के यांच्या दिशेने गेले. मात्र, म्हस्के तेथून निघून गेले. त्यानंतर संजय राऊत यांनी मीडियाच्या कॅमेऱ्यांकडे पाहत, “अरे ये ना, यावच लागणार आहे ना”, अशा शब्दांत म्हस्के यांना पुन्हा आवाज दिला. या संपूर्ण प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे..शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाददरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू आहे. मागील दोन-अडीच वर्षांपासून या प्रकरणाची सुनावणी रखडली होती आणि सुनावणीच्या तारखा पुढे जात होत्या. आता सरन्यायाधीश सूर्यकांत, व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे..उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. मागील आठवड्यापासून सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे..Shiv Sena Party Symbol Case: शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी निर्णायक वळणावर, कपिल सिब्बल यांनी चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणाचा दिला दाखला; काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.