सुप्रीम कोर्टात घमासान! सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाची पोलखोल; दिला थेट पुरावा; म्हणाले ''आयोग खोटं बोलतोय''

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि शिंदे गटालाच अधिकृत शिवसेना मानण्याच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे..आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २०१८ मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बदल झाल्यानंतर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे कायद्यानुसार आवश्यक होते आणि ते आम्ही केलं, असा दावा सिब्बल यांनी केला आहे..Shiv Sena Party Symbol Case: शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी निर्णायक वळणावर, कपिल सिब्बल यांनी चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणाचा दिला दाखला; काय घडलं?.सिब्बल म्हणाले की, २०१८ मध्ये पक्षघटनेनुसार १२ उपनेते नामनिर्देशित करण्यात आले होते, तर २१ उपनेत्यांची निवड झाली होती. या सगळ्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. संबंधित कागदपत्रांवर ४ एप्रिल २०१८ रोजीचा निवडणूक आयोगाचा अधिकृत शिक्का आणि स्वाक्षरी असल्याचंही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं..मात्र, निवडणूक आयोगाकडून ही कागदपत्रं नंतर तयार करण्यात आल्याचा दावा केला असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. यावर सिब्बल यांनी संताप व्यक्त करत, “या कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाचाच शिक्का आहे. ही कागदपत्रं बनावट किंवा नंतर तयार केली असतील, तर आयोगाने आमच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी,” असा थेट सवाल केला..Shiv Sena Supreme Court hearing : कलम १९(c) वरून सुप्रीम कोर्टात खडाजंगी; सिब्बल यांच्या युक्तिवाद, त्यावर न्यायाधीशांचे प्रतिप्रश्न, वाचा नेमकं काय घडलं?.न्यायमूर्ती बागची यांनीही सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांची संख्या बदलली होती, तर निवडून आलेल्या सदस्यांची नावं आयोगाला कळवली होती का, अशी विचारणा त्यांनी केली. त्यावर सिब्बल यांनी दोन्ही प्रकारच्या सदस्यांची माहिती आयोगाला दिल्याचं स्पष्ट केलं. पक्षाची घटनाही सादर केली होती, असं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.