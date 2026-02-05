Social and environmental activist Sonam Wangchuk during a public movement, as the Supreme Court questions his prolonged detention under the National Security Act.

Social and environmental activist Sonam Wangchuk during a public movement, as the Supreme Court questions his prolonged detention under the National Security Act.

esakal

देश

Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांची NSA अंतर्गत अटक योग्य आहे का ? सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला विचारणा

Supreme Court India : राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा याचिकेत आरोप आहे. लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी वांगचुक यांना अटक करण्यात आली.
Published on

सुप्रीम कोर्टाने सामाजिक आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना ताब्यात ठेवण्याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. वांगचुक यांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे त्यांच्या सततच्या ताब्यात घेण्याबाबत केंद्र सरकारला पुनर्विचार करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठासमोर वांगचुक यांच्या पत्नी डॉ. गीतांजली अंग्मो यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत वांगचुक यांच्या पत्नी डॉ. गीतांजली अंग्मो यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८० अंतर्गत त्यांना ताब्यात ठेवणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला होता.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Arrest
Central and State Governments