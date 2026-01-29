देश

‘आपण चुकीच्या दिशेने तर जात नाही ना?’ ; UGC नियमांवर CJI सूर्यकांतांचा थेट सवाल! जुने नियम कायम ठेवण्याचा निर्णय

What the Supreme Court Said on UGC Rules : UGC च्या २०२६ च्या नव्या नियमांना सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता ब्रेक; मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या महत्त्वाच्या निरीक्षणांमुळे उच्च शिक्षणातील समानता, गुणवत्ता आणि घटनात्मक मूल्यांवर नव्याने चर्चा सुरू
UGC Regulations Supreme Court : उच्च शिक्षण क्षेत्रात समानता वाढवण्यासाठी आणलेल्या UGC च्या २०२६ च्या नव्या नियमांना सुप्रीम कोर्टाने आज मोठा धक्का दिला आहे. या नियमांना तात्पुरती स्थगिती देत कोर्टाने जुने नियम कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांनी या नियमांमुळे सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता, ज्याला कोर्टाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये सध्या तरी जुने नियमच लागू राहणार आहेत.

