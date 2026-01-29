‘आपण चुकीच्या दिशेने तर जात नाही ना?’ ; UGC नियमांवर CJI सूर्यकांतांचा थेट सवाल! जुने नियम कायम ठेवण्याचा निर्णय

UGC Regulations Supreme Court : उच्च शिक्षण क्षेत्रात समानता वाढवण्यासाठी आणलेल्या UGC च्या २०२६ च्या नव्या नियमांना सुप्रीम कोर्टाने आज मोठा धक्का दिला आहे. या नियमांना तात्पुरती स्थगिती देत कोर्टाने जुने नियम कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांनी या नियमांमुळे सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता, ज्याला कोर्टाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये सध्या तरी जुने नियमच लागू राहणार आहेत..या नव्या नियमांचा उद्देश उच्च शिक्षणात समानता प्रस्थापित करणे असला तरी, ते सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांना अप्रत्यक्षपणे नुकसान पोहोचवत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद होता. त्यांच्या मते, हे नियम घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहेत, ज्यात गुणवत्ता आणि समान संधींचा समावेश आहे. या नियमांमुळे एका विशिष्ट वर्गाला जास्त फायदा मिळतो, तर सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होतात. याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, समावेशकता वाढवण्याच्या नावाखाली हे नियम उलट प्रभाव निर्माण करतात. सुप्रीम कोर्टाने या मुद्द्यांवर गंभीरपणे विचार करत नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली..मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत काय म्हणाले?सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी काही महत्त्वपूर्ण टिप्पण्या केल्या. ते म्हणाले की, देशाची वाटचाल जातिविन्मुक्त समाजाकडे झाली पाहिजे. सध्याच्या दिशेने आपण चुकीच्या मार्गावर तर नाही ना, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ज्या वर्गांना संरक्षणाची गरज आहे, त्यांच्यासाठी योग्य यंत्रणा असावी, पण त्याचा अतिरेक होऊ नये, असे ते म्हणाले. कोर्टाने हेही नमूद केले की, अशा नियमांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकेतील वर्णभेदावर आधारित शाळांच्या उदाहरणाचा उल्लेख करत कोर्टाने सांगितले की, भारतात अशा प्रकारची विभागणी टाळली पाहिजे. शिक्षण संस्थांनी एकतेचे प्रतीक बनले पाहिजेत, ज्यात कोणताही भेदभाव नसावा..Yogi Adityanath: मिर्झापूर मॉडेलची देशभर चर्चा! योगी सरकारने वीज कोसळण्याच्या मृत्यूंवर कसा लगाम घातला?.याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप काय?या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, UGC ने २०२६ मध्ये हे नियम आणले होते, ज्यांचा उद्देश शिक्षणातील असमानता कमी करणे हा होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी असा आक्षेप घेतला की, हे नियम समानतेच्या नावाखाली सामान्य वर्गाला दुर्बल करतात. ते घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचा भंग करतात, ज्यात प्रत्येकाला गुणवत्तेनुसार संधी मिळावी हे अपेक्षित आहे. सध्याचे नियम एका गटाला जास्त अनुकूल असल्यामुळे इतरांसाठी संधी मर्यादित होतात, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. कोर्टाने या युक्तिवादाला दुजोरा देत नियमांना स्थगिती दिली..उच्च शिक्षण संस्थांवर मोठा परिणाम होणारया निर्णयाचा परिणाम उच्च शिक्षण संस्थांवर मोठा होणार आहे. जुने नियम कायम राहिल्यामुळे सामान्य वर्गातील विद्यार्थी आणि उमेदवारांना दिलासा मिळेल. तथापि, हे प्रकरण अजून संपलेले नाही; पुढील सुनावणीत कोर्ट अधिक तपशीलवार चर्चा करेल. मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, संरक्षणाची गरज असलेल्या गटांसाठी व्यवस्था आवश्यक आहे, पण ती समतोल राखली पाहिजे. अमेरिकेसारखी वर्णभेदाची विभागणी भारतात होऊ नये, यासाठी शिक्षण क्षेत्राने एकतेचा संदेश दिला पाहिजे. या नियमांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी कठोर निरीक्षण आवश्यक आहे..UGC Explainer: UGC म्हणजे काय? कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारी संस्था नेमकं काय करते? जाणून घ्या नवा नियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.