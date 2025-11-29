देश

Supreme Court: "५ वर्षे आदेश पाळला नाही… आम्हाला हलक्यात घेता का? आता सहन करणार नाही"; सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला इशारा!

Supreme Court Tough Stand on Custodial Deaths: कोठडीतील वाढत्या मृत्यूंवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले की न्यायालयाचे आदेश वर्षानुवर्षे पायदळी तुडवले जात आहेत
कोठडीतील हिंसाचार आणि मृत्यू हे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील काळिमा असल्याचे ठणकावून सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारसह सर्व राज्यांना कडक इशारा दिला. “हा देश आता हे सहन करणार नाही,” असे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सुनावले. त्यामुळे आता देशभरात चर्चा निर्माण झाली आहे.

