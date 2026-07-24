अखेर सरन्यायाधीशांना वेळ मिळाला! विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याची याचिका ऐकण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार, पण सुनावणी कधी?

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस लाठीचार्जप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. "आमच्याकडे वेळ नाही," अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित दोन स्वतंत्र याचिकांवर २७ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, २७ जुलै रोजी वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन हे विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणार आहेत. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. "विद्यार्थ्यांना आता न्यायाची अपेक्षा फक्त सुप्रीम कोर्टाकडून आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा," अशी विनंती त्यांनी खंडपीठासमोर केली..Mumbai News: पोलीस कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत, शालार्थ आयडीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.शंकरनारायणन यांनी पुढे सांगितले की, अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडत असून परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे. देशातील विविध भागांत विद्यार्थी आंदोलना दरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईसंदर्भात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, त्या न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाने स्वीकारल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दोन्ही याचिका २७ जुलै रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले..नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरातील विद्यार्थी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, दोषींवर कठोर कारवाई आणि न्यायाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनादरम्यान २० जुलै रोजी दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्यात आला. खरं तर यापूर्वी या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता..Supreme Court: 'आमच्याकडे वेळ नाही...' CJI सूर्यकांतांनी CJP मारहाण प्रकरणातील याचिका ऐकण्यास नकार; व्हिडिओही पाहण्यास स्पष्ट नकार.सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, "आम्हाला व्हिडिओमध्ये रस नाही. ते पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही," अशी टिप्पणी केली होती. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष २७ जुलैच्या सुनावणीकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.