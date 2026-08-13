Supreme Court: ''आता ही शेवटची संधी..'' पॅकिंग फूडवरील इशाऱ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आक्रमक, सरकारसह FSSAI ला अल्टिमेटम

Supreme Court warns Centre and FSSAI: सॅच्युरेटेड फॅट, साखरेचं आणि मीठाचं प्रमाण जास्त असलेल्या अन्नपदार्थांच्या पॅकेटवर इशाऱ्याचे लेबल लावण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि FSSAI ला चांगलेच फटकारले आहे. ''आता तुमची ही शेवटची संधी आहे, पुढील वेळी आम्हीच थेट निकाल देऊ." अशा शब्दांत कोर्टाने निर्वाणीचा इशारा दिलाय..न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील आपल्या अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरकारने स्वतःहून या प्रस्तावित नियमांची अंमलबजावणी करावी किंवा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला सामोरे जावे, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे..‘गौतम गंभीर चांगला माणूस आहे, पण कोच म्हणून...’; हरभजन सिंगच्या या वक्तव्याने क्रिकेटविश्वात चर्चांना उधाण; नेमकं काय म्हणाला?.हे प्रकरण थेट सार्वजनिक आरोग्याशी आणि विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याशी जोडलेले असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. पोषणाशी संबंधित कडक इशारे लागू करण्यात सरकारच्या आणि प्राधिकरणाच्या कचखाऊ भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने विचारले की, "का? या देशातील नागरिक आणि विशेषतः वाढत्या वयातील मुले निरोगी राहावीत असे तुम्हाला वाटत नाही का?".Mumbai News : रेल्वे तिकीट तपासणीला आता बॉडी कॅमेऱ्याची नजर! १५ बॉडी कॅमेरे, ३० खास जॅकेट; एसी लोकलमध्ये विशेष देखरेख.केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ब्रिजेंद्र चहर यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, इशाऱ्यांचे कडक निकष लागू केल्यामुळे पारंपरिक भारतीय खाद्यपदार्थांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. नमकीनसारख्या अनेक पारंपरिक उत्पादनांमध्ये फॅट किंवा मिठाचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यांच्यावर लाल रंगाचा इशाऱ्याचा टॅग लागण्याची शक्यता त्यांनी न्यायालयात व्यक्त केली. त्यामुळे आता यावर काय तोडगा निघतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.