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Supreme Court: ''आता ही शेवटची संधी..'' पॅकिंग फूडवरील इशाऱ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आक्रमक, सरकारसह FSSAI ला अल्टिमेटम

Supreme Court's Ultimatum to Centre and FSSAI Over Packaged Food Warning Labels: सरकारने स्वतःहून या प्रस्तावित नियमांची अंमलबजावणी करावी किंवा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला सामोरे जावे, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
Supreme Court: ''आता ही शेवटची संधी..'' पॅकिंग फूडवरील इशाऱ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आक्रमक, सरकारसह FSSAI ला अल्टिमेटम
संतोष कानडे
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Supreme Court warns Centre and FSSAI: सॅच्युरेटेड फॅट, साखरेचं आणि मीठाचं प्रमाण जास्त असलेल्या अन्नपदार्थांच्या पॅकेटवर इशाऱ्याचे लेबल लावण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि FSSAI ला चांगलेच फटकारले आहे. ''आता तुमची ही शेवटची संधी आहे, पुढील वेळी आम्हीच थेट निकाल देऊ." अशा शब्दांत कोर्टाने निर्वाणीचा इशारा दिलाय.

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