Supreme Court: ४०० सिमेंट पिशव्या, ३२ वर्षांचा संघर्ष… अखेर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल! छत्रपती संभाजीनगर प्रकरणात नेमकं काय घडलं?

भारतीय न्यायव्यवस्थेत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. यामुळे जनतेचा न्यायालयांवरील विश्वास हळूहळू कमी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. अलीकडेच एका जुन्या भ्रष्टाचार प्रकरणात अंतिम निर्णय देताना न्यायालयाने या समस्येकडे लक्ष वेधले. हे प्रकरण जवळपास ३२ वर्षे चालले होते, ज्यात ट्रायल कोर्टात ६ वर्षे, उच्च न्यायालयात १४ वर्षे आणि सर्वोच्च न्यायालयात ११ वर्षे इतका वेळ लागला. या प्रकरणातील आरोपींना शेवटी निर्दोष मुक्त करण्यात आले, पण न्यायप्रक्रियेच्या या दीर्घकाळामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..४०० सिमेंटच्या पिशव्या लाटल्याचा आरोपहे प्रकरण १९९४ मधील होते. २४ मार्च १९९४ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी असलेल्या ४०० सिमेंटच्या पिशव्या लाटल्याचा आरोप होता. याबाबत तपास यंत्रणांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि सहा वर्षांनंतर, ३ एप्रिल २००० रोजी आरोपींना दोषी ठरवले. आरोपींनी या निर्णयाविरुद्ध अपील केले, जे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली, पण यासाठी तब्बल १४ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला. या काळात प्रकरणाच्या विविध पैलूंची तपासणी झाली, पुरावे तपासले गेले, पण न्यायप्रक्रिया संथ गतीने पुढे सरकली..High Court: साधा विभागीय वाद की SC/ST कायद्याचं प्रकरण? दोन शिक्षकांच्या खटल्यात कोर्टाचा खुलासा! प्रत्येक अपमान गुन्हा कसा?.आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा आदेशउच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. येथेही हे अपील एक दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित राहिले. शेवटी, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली. गेल्या वर्षी २१ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर जवळपास सहा महिन्यांनी, शुक्रवारी न्यायमूर्ती महादेवन यांनी आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा आदेश दिला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितले की, ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाने आरोपींनी सिमेंटच्या पिशव्यांबाबत स्पष्टीकरण देण्यात अपयश आल्याचे नमूद केले होते. हे निष्कर्ष पुराव्यांवर आधारित होते आणि तथ्यात्मक होते..आरोपींना निर्दोष ठरवण्याचे मुख्य कारणमात्र, न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष ठरवण्याचे मुख्य कारण सांगितले ते म्हणजे तपास यंत्रणेची मूलभूत चूक. सरकारी वकिलांनी आरोपींवर आवश्यक वस्तू कायद्याच्या (Essential Commodities Act) तरतुदींनुसार आरोप लावले होते. पण ज्या तारखेला सिमेंटच्या पिशव्यांची चोरी झाली, तेव्हा सिमेंट ही वस्तू या कायद्याच्या व्याप्तीत येत नव्हती. न्यायालयाने म्हटले की, तपास यंत्रणेने पुरावे आणि आरोपांच्या स्वरूपानुसार भारतीय दंड संहितेच्या योग्य कलमांचा वापर करायला हवा होता. ही चूक तपास यंत्रणेची असल्याने आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले..प्रलंबित प्रकरणांबाबत चिंतासर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अशा प्रलंबित प्रकरणांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. भारतात सध्या लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यात उच्च न्यायालयांत ५८ लाखांपेक्षा अधिक आणि जिल्हा न्यायालयांत ४.३ कोटींहून अधिक प्रकरणे आहेत. यातील अनेक प्रकरणे दशकांपासून चालू आहेत. यामुळे न्यायालयांनी डिजिटलायझेशन आणि जलद सुनावणी प्रक्रियेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, जसे की ई-कोर्ट प्रकल्प आणि व्हर्च्युअल सुनावणी. तरीही, स्टाफची कमतरता आणि जटिल कायदे यामुळे समस्या कायम आहे..दोन न्यायाधीशांमध्ये काय बिनसलं? Supreme Court च्या टीकेनंतर हायकोर्ट न्यायमूर्तींची खटल्यातून माघार, CJI सूर्यकांतांकडे विनंती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.