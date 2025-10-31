५० रुपयांच्या लाचप्रकरणाचा तब्बल ३७ वर्षांनी निकाल; न्याय मिळाला, पण आयुष्य संपलं, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

रेल्वेत तिकीट तपासताना टीटीईने ५० रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी आता तब्बल ३७ वर्षांनी निकाल आला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने टीटीईला निर्दोष मुक्त केलं आहे. मात्र, हा निकाल ऐकायला हा टीटीई आता या जगात नाही. काही वर्षांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने अखेरचा निकाल देत त्याच्या कुटुंबियांना दिलासा दिला आहे. .वर्ष १९८८ मध्ये रेल्वेच्या विजिलेंस टीमने संबंधित टीटीई कार्यरत असलेल्या गाडीची तपासणी केली होती. यावेळी कर्तव्यावर असलेल्या टीटीईवर ५० रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या टीटीईकडे एकूण १२५४ रुपये आढळल्याचं या टीमनं म्हटलं होतं. याप्रकरणी कारवाई करत टीटीईला काही वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. मात्र, या निलंबनाविरोधात टीटीईने रेल्वे ट्रिब्यूनलमध्ये याचिका दाखल केली होती..Supreme Court: मोठी बातमी! मुलांच्या बालपणी पालकांनी विकलेले मालमत्ता व्यवहार मुले रद्द करू शकतात, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय.याप्रकरणी सुनावणी घेत ट्रिब्यूनलने टीटीईला निर्दोष मुक्त केलं होतं. तसेच त्याला पुन्हा नोकरीवर घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ट्रिब्यूनलच्या निर्णयाविरोधात रेल्वेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महत्त्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालयाने ट्रिब्यूनलचा निर्णय पलटवत टीटीईचं निलंबन योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे त्याला पुन्हा निलंबित करण्यात आलं होतं..Supreme Court : आवाज’ हरित फटाक्यांचाच, ‘दिल्ली- एनसीआर’मध्ये वापरास कोर्टाची मंजुरी.दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचं म्हणत टीटीईने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याप्रकरणी वर्षानूवर्ष सुनावणी पार पडल्यानंतर आता याप्रकरणी अंतिम निकाल आला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत टीटीईला निर्दोष मुक्त केलं आहे. टीटीईने लाच घेतल्याचा कोणताही पुरावा सादर करण्यास रेल्वेचे वकील असमर्थ ठरल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच टीटीईच्या कुटुंबियांना पेन्शन आणि इतर आर्थिक लाभ देण्याचे निर्देशही दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.