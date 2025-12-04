Supreme Court : एखाद्या महिलेला न विचारता तिचा फोटो काढणे गुन्हा नाही, पण केव्हा? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या फोटो किंवा व्हिडिओ घेण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यात म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेचा फोटो किंवा व्हिडिओ कॅप्चर करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ सी अंतर्गत व्होयरिझमचा गुन्हा ठरत नाही, जोपर्यंत त्यात गुप्तपणे खाजगी क्रियाकलापांचे निरीक्षण किंवा रेकॉर्डिंगचा समावेश नसतो. न्यायमूर्ती एनके सिंह आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द करण्याचा आदेश जारी केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, पोलिसांनी आरोपपत्र तयार करताना आणि न्यायालयांनी निर्णय देताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अशा गुन्ह्यांचा दुरुपयोग होऊ नये..वॉयरिझम (Voyeurism) ची व्याख्या काय?वॉयरिझम (Voyeurism) ची व्याख्या सांगताना न्यायालयाने नमूद केले की, हा गुन्हा तेव्हाच लागू होतो जेव्हा एखादी महिला गुप्तपणे पाहिली जाते किंवा तिच्या खाजगी लैंगिक क्रियाकलापांचे रेकॉर्डिंग केले जाते. या प्रकरणात, आरोपीने महिलेला बाळंतपणाच्या वेळी व्हिडिओ रेकॉर्ड केले होते, पण न्यायालयाला एफआयआर आणि चार्जशीटमध्ये वॉयरिझमचा कोणताही घटक आढळला नाही. खंडपीठाने हेही सांगितले की, 'बॅनल वॉयरिझम' हा नियम फक्त तेव्हाच लागू होतो जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी भागांवर गुप्तपणे लक्ष केंद्रित केले जाते. या बाबतीत असे काहीही सिद्ध झाले नाही, त्यामुळे न्यायालयाने हा खटला बंद करण्याचा निर्णय घेतला..उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही टिप्पणी?या निकालात न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही टिप्पणी केली. उच्च न्यायालयाने एफआयआरमध्ये व्होयरिझम उघड नसल्याचे मान्य केले होते, तरीही अपीलकर्त्याला निर्दोष सोडण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अपवाद घेतला आणि म्हटले की, सुनावणी चुकीच्या पद्धतीने तहकूब करण्यात आली होती. तसेच, तक्रारदार कोणत्या कुटुंबाचा सदस्य आहे याची एफआयआरमध्ये स्पष्ट माहिती आहे, पण हा वाद फौजदारी ऐवजी दिवाणी मार्गाने सोडवणे अधिक योग्य ठरले असते. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, अशा प्रकरणांमध्ये खटले दाखल करण्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक दबाव येतो, ज्यामुळे न्यायप्रक्रिया मंदावते..काय आहे प्रकरण?या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, कोलकात्यातील साल्ट लेक भागात राहणाऱ्या दोन भावांमध्ये मालमत्ता वाद सुरू होता. व्यापारी तुहिन कुमारवास आणि त्यांच्या पत्नीच्या मुलामुळे हे प्रकरण उफाळले. २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशातील वडिलांनी आपल्या भावाविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल केला होता. २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिवाणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना तात्पुरते अधिकार दिले आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाला अधिकार निर्माण न करण्याचे आदेश दिले. मार्च २०२० मध्ये तक्रारदार ममता अग्रवाल घरी पोहोचल्या तेव्हा हा आदेश अमलात होता..Supreme Court: "५ वर्षे आदेश पाळला नाही… आम्हाला हलक्यात घेता का? आता सहन करणार नाही"; सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला इशारा!.व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्यांना जबरदस्तीने थांबवलेत्यानंतर, ममता अग्रवाल यांनी त्यांच्या मित्राच्या नातेवाईकाच्या सल्ल्याने एफआयआर दाखल केली. त्यांनी व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्यांना जबरदस्तीने थांबवले आणि फोटो न काढता धमकावले असा आरोप केला. १६ ऑगस्ट २०२० रोजी पोलिसांनी कलम ३५४ सी आणि इतर कलमांखाली गुन्हा नोंदवला. ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर, आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीबद्दल माहिती असेल तर तो मालमत्ता पाहण्याचे कारण म्हणून समजला जाईल, पण यात व्होयरिझमचा गुन्हा सिद्ध होत नाही..हा निर्णय महिलांच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणाबाबत महत्त्वाचा आहे, कारण तो गुन्ह्यांची व्याख्या स्पष्ट करतो आणि दुरुपयोग रोखतो. न्यायालयाने असेही म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये खटले दाखल करण्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली, पण कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नाहीत. एकूणच, हा निकाल न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकतो आणि अशा वादांना दिवाणी मार्गाने सोडवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो..Supreme Court: एक याचिका देशातील प्रत्येकासाठी निर्णायक… आगीत मुलगी गमावलेल्या वडिलांची लढाई, सरकारनं नाही पण बापानं करुन दाखवलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.