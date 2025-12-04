देश

Supreme Court : एखाद्या महिलेला न विचारता तिचा फोटो काढणे गुन्हा नाही, पण केव्हा? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निकाल

Supreme Court Clarifies Voyeurism Law: सर्वोच्च न्यायालयाने वॉयरिझमची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. खटल्यांचा दुरुपयोग टाळण्याचा इशारा देखील देण्यात आला.
Supreme Court

Supreme Court

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या फोटो किंवा व्हिडिओ घेण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यात म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेचा फोटो किंवा व्हिडिओ कॅप्चर करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ सी अंतर्गत व्होयरिझमचा गुन्हा ठरत नाही, जोपर्यंत त्यात गुप्तपणे खाजगी क्रियाकलापांचे निरीक्षण किंवा रेकॉर्डिंगचा समावेश नसतो. न्यायमूर्ती एनके सिंह आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द करण्याचा आदेश जारी केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, पोलिसांनी आरोपपत्र तयार करताना आणि न्यायालयांनी निर्णय देताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अशा गुन्ह्यांचा दुरुपयोग होऊ नये.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Supreme Court Of India
Supreme Court Judges

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com