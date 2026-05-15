Supreme Court: ५०% कर्मचारी WFH वर, आठवड्यातून 2 दिवस Virtual Hearing; मोदींच्या आवाहनानंतर मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने इंधन बचत आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता आठवड्यातून दोन दिवस पूर्णपणे व्हर्च्युअल पद्धतीने खटल्यांची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनामुळे घेण्यात आला असल्याचे समजते..व्हर्च्युअल सुनावणीचे नवे वेळापत्रकन्यायालयाने जाहीर केल्यानुसार, सोमवार आणि शुक्रवार या दोन दिवशी सर्व खटल्यांची सुनावणी केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल. मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार या दिवशी वकील आणि याचिकाकर्ते यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा किंवा व्हर्च्युअल पद्धतीने सहभागी होण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. यामुळे न्यायालयीन कामकाजात सातत्य राहील आणि एकाच वेळी इंधनाची बचतही होईल.याशिवाय, न्यायालयातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करण्याची (Work From Home) परवानगी देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या कामकाजावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, यासाठी साप्ताहिक वेळापत्रक आखण्यात येणार आहे..कार्यभारानुसार धोरणरजिस्ट्री अधिकारी यांना कामाच्या भारानुसार घरून काम करण्याच्या व्यवस्थेत बदल करण्याचा किंवा तात्पुरते बंद करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. एखाद्या विशिष्ट शाखेत कार्यालयीन उपस्थिती आवश्यक असेल तर त्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल. .Supreme Court : ४२ वर्षांनंतर ताजमहल केस नंबर १३३८१ संपली! १९८४ दाखल झालेल्या या याचिकेत नेमकं काय होतं? खरं कारण माहिती आहे का?.पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा प्रभावहा संपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनाचा परिणाम म्हणून पाहिला जात आहे. पश्चिम आशियातील सध्याचे संकट आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, पंतप्रधानांनी नागरिकांना केवळ गरजेनुसारच तेलाचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत पंतप्रधानांच्या स्वतःच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यात आली आहे..नेत्यांकडून अनुकरणपंतप्रधानांच्या या आवाहनाला देशातील अनेक प्रमुख नेत्यांनी उत्साहाने प्रतिसाद दिला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या घटवली आहे.सामूहिक प्रयत्नसर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय न्यायव्यवस्थेतील डिजिटल रूपांतर आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील इंधन बचतीच्या मोहिमेला न्यायालयाने पाठिंबा दिल्याने सरकारी आणि न्यायिक स्तरावरील समन्वय दिसून येत आहे. .Supreme Court Orders : नॅशनल हायवेवर आता 'हे' नियम पाळावेच लागणार; अपघातांचे बळी रोखण्यासाठी प्रशासनाचा मास्टरप्लॅन, Supreme Court नं काय दिला आदेश?