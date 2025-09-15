Supreme Court : वक्फ कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, 'या' तरतुदींना दिली स्थगिती, संपूर्ण कायदा रद्द करणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ दुरुस्ती कायद्याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाकडून आज यातील काही तरतुदींना स्थगिती देण्यात आली आहे. जोपर्यंत या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती राहणार असल्याचं न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. .यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण कायदा रद्द करण्याला कोणता आधार नाही. मात्र, यातील काही तरतुदींना स्थगिती देण्यात येत आहे. यामध्ये वक्फ बोर्डाला जमीन दान करण्यापूर्वी 5 वर्षे मुस्लिम असण्याची अट, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारासंदर्भातील तरतुदी आणि गैर मुस्लीम सदस्यांबाबतच्या तरतुदींचा समावेश आहे. .Waqf Amendment Act: अखेर वक्फ सुधारणा कायदा-२०२५ लागू, केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी, मुख्य तरतुदी कोणत्या?.या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सांगितलं की, “आम्ही या कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीला देण्यात आलेल्या आव्हानांची दखल घेतली. मात्र, संपूर्ण कायदाच स्थगित करण्यासारखी परिस्थिती असल्याचं त्यातून स्पष्ट होत नाही. आमच्या दृष्टीने कायद्याच्या घटनात्मकतेला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य असेल”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. .Waqf Amendment Act : वक्फ दुरुस्ती कायदा तत्काळ मागे घ्या.या कायद्यानुसार, एखादी व्यक्ती वक्फ मालमत्ता दान करण्याची असेल तर त्यासाठी ती व्यक्ती 5 वर्षांपासून मुस्लीम धर्माचे पालन करणारी असावी, अशी अट या कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र आता या अटीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एखादी व्यक्ती पाच वर्षांपासून मुल्लीम आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी एखादी यंत्रणा जोपर्यंत तयार करत नाही, तोपर्यंत ही तरतूद मनमानीच्या कारवाईला कारणीभूत ठरू शकते, असं न्यायालयाने म्हटलं. .Supreme Court : रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी निधी उभारा; सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना, घर खरेदी करणाऱ्यांची गैरसोय टाळा .याशिवाय वक्फ बोर्ड आणि परिषदांमध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेशाबाबतही न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. वक्फ बोर्डात जास्तीत जास्त तीन गैरमुस्लीम सदस्य तर वक्फ परिषदेत जास्तीत जास्त चार गैरमुस्लीम सदस्य, अशी संख्या न्यायालयाकडून निश्चित करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.