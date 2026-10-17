Supreme Court: सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? न्यायाधीशांनीच दिला कोर्टासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा, प्रशासनावर तीव्र नाराजी

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील पदपथांची दुरवस्था, अतिक्रमणे आणि सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडण्यासाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील पादचाऱ्यांच्या समस्यांची दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाला ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत या प्रकरणात प्रभावी कारवाई झाली नाही, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर न्यायाधीश स्वतः धरणे आंदोलन करतील, असा इशारा खंडपीठाने दिला आहे..कारवाई न झाल्यास न्यायाधीश आंदोलन करणारन्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान हे कठोर निरीक्षण नोंदवले. पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवणे आणि पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे याबाबत प्रशासनाने प्रत्यक्ष कृती करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. समस्या सुटेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचेही खंडपीठाने तोंडी नमूद केले..केवळ बैठका घेणे किंवा समित्या स्थापन करणे पुरेसे नसून, नागरिकांना प्रत्यक्ष सुरक्षित सुविधा मिळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात विलंब झाल्यास दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला..पदपथांवर चालणे हा नागरिकांच्या हक्कांचा भागसर्वोच्च न्यायालयाने पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा संबंध संविधानातील अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद १९(१)(डी) यांच्याशी जोडला. अनुच्छेद २१ जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करतो, तर अनुच्छेद १९(१)(डी) देशात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार प्रदान करतो. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षितपणे चालता येईल, अशा सुविधा उपलब्ध करून देणे प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.पदपथ नसणे, त्यावर अतिक्रमणे असणे आणि सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे पादचाऱ्यांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. परिणामी अपघातांचा धोका वाढतो. रस्त्यांचे नियोजन करताना केवळ वाहनांच्या वाहतुकीचा विचार न करता पादचाऱ्यांच्या गरजांनाही प्राधान्य दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे..Kapil Sibal on Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयावरच प्रश्नचिन्ह! कपिल सिब्बल स्पष्टच बोलले; "आता कोर्टात जाण्यात अर्थ नाही, विश्वास उडाला!".सर्व राज्यांना अतिक्रमणमुक्त पदपथांचे निर्देशसर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुरक्षित, स्पष्टपणे चिन्हांकित आणि अतिक्रमणमुक्त पदपथ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. रस्त्यांची उभारणी करताना पदपथ बांधणे आणि त्यांची नियमित देखभाल करणे हा अनिवार्य भाग असावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.पदपथांवरील फेरीवाले, विजेचे खांब, कचरा आणि बेकायदेशीर पार्किंग यांसारख्या अडथळ्यांमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अतिक्रमणे हटवून पदपथांची नियमित तपासणी आणि दुरुस्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पदपथांची रचना करताना त्यांची सुरक्षितता, उपयुक्तता आणि सार्वजनिक वाहतुकीशी असलेला संबंध विचारात घेण्यावरही भर देण्यात आला..केंद्रीय प्राधिकरण आणि पाच शहरांत प्रायोगिक प्रकल्पपदपथांच्या बांधकामावर आणि त्यांच्या स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र केंद्रीय प्राधिकरण स्थापन करावे किंवा ही जबाबदारी विद्यमान संस्थेकडे सोपवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. देशातील पाच शहरांमध्ये पदपथ उभारणीचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून पादचाऱ्यांच्या सुरक्षित हालचालींसाठी प्रभावी व्यवस्था विकसित करण्याचा उद्देश आहे.पदपथांच्या बांधकामात आणि सुरक्षिततेत इंडियन रोड्स काँग्रेसच्या (आयआरसी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आखलेल्या योजना कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरवण्याची जबाबदारी प्रशासनाने निश्चितपणे पार पाडावी, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे..Supreme Court: सुनावणी सुरु असताना CJI सूर्यकांत यांच्यासमोरच न्यायालयात राडा! वकिलाचा मायक्रोफोन हिसकावला, चालू प्रकरणातून वकिलाची माघार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.