देश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? न्यायाधीशांनीच दिला कोर्टासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा, प्रशासनावर तीव्र नाराजी

Supreme Court Issues Warning Over Delhi Footpath Encroachments: पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवून सुरक्षित पादचारी मार्ग उपलब्ध करा; २५ नोव्हेंबरपर्यंत ठोस कारवाई न झाल्यास न्यायाधीश धरणे आंदोलन करणार असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा.
Supreme Court

Supreme Court

esakal

Sandip Kapde
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नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील पदपथांची दुरवस्था, अतिक्रमणे आणि सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडण्यासाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील पादचाऱ्यांच्या समस्यांची दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाला ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत या प्रकरणात प्रभावी कारवाई झाली नाही, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर न्यायाधीश स्वतः धरणे आंदोलन करतील, असा इशारा खंडपीठाने दिला आहे.

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