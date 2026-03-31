Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला कडक इशारा! दोषमुक्तीच्या याचिकांवर विलंब केला तर थेट अवमान कारवाई... इतर राज्यांना संदेश

सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला कठोर इशारा दिला आहे. कैद्यांच्या अकाली सुटकेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यात होणारा विलंब सहन न करता, यापुढे धोरणाचे काटेकोर पालन न केल्यास अवमान कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. .न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर आलेल्या प्रकरणात ही महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली. एक आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगणारा कैदी १४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर अकाली सुटकेसाठी अर्ज दाखल करूनही तो अर्ज प्रलंबित राहिला होता. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी धोरणानुसार त्याची किमान मुदत संपली होती. त्यानंतर तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटला तरीही अंतिम निर्णय झाला नव्हता. १६ मार्च २०२६ रोजी राज्य सरकारने कोर्टाला माहिती दिली की, सक्षम समिती वर्षात फक्त चार वेळा बैठक घेते आणि या कैद्याचा अर्ज प्रक्रियेत आहे. मात्र खंडपीठाने या भूमिकेला पूर्णपणे अस्वीकार्य ठरवले..१९९२ च्या ९ जुलैच्या परिपत्रकाचा हवाला देत कोर्टाने सांगितले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२ नुसार अकाली सुटकेची प्रक्रिया १४ वर्षे पूर्ण होण्याच्या तीन महिने अगोदरच सुरू करणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून कैदी पात्र ठरल्याच्या दिवशीच अंतिम आदेश निघावा. धोरणानुसार मुदत पूर्ण झाल्यावर त्याच दिवशी निर्णय देणे अनिवार्य असल्याचे कोर्टाने अधोरेखित केले..दतीपलीकडे कैद ठेवणे बेकायदेशीरकोर्टाने नमूद केले की, अकाली सुटका ही मूलभूत अधिकार नाही, परंतु राज्य सरकारने धोरण जाहीर केल्यावर तो कैद्यासाठी वसूल हक्क बनतो. जीवन आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडित प्रकरणांत कायद्याने विहित मुदतीपलीकडे कैद ठेवणे बेकायदेशीर तुरुंगवास मानला जातो. "धोरण तयार झाल्यावर अकाली सुटकेचा अधिकार कैद्याला मिळतो. जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांवर संवैधानिक तत्त्वे लागू होतात. कायद्याने ठरवलेल्या मुदतीनंतर प्रत्येक अतिरिक्त दिवस बेकायदेशीर तुरुंगवास ठरतो. म्हणूनच प्रक्रिया १४ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी तीन महिने अगोदर सुरू करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले..अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तयारीया वेळी सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली असतानाही कोर्टाने ती टाळली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ एप्रिल २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. या आदेशाची प्रत गुजरातचे मुख्य सचिव यांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून संपूर्ण राज्यात धोरणाचे पालन सुनिश्चित व्हावे. पुढील सुनावणीपर्यंत अंतिम निर्णय सादर झाला नाही तर मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा सचिव आणि गुजरातचे कारागृह महानिरीक्षक यांना व्यक्तिशः हजर राहून कारणे दाखवा का, अशी नोटीस बजावण्यात येईल, असा इशारा कोर्टाने दिला आहे..काय आहे प्रकरण?२०२३ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने आरोपीला कलम ३०२ आणि ४९८अ अंतर्गत दोषी ठरवून आजन्म कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली होती. ९ डिसेंबर २०११ रोजी अहमदाबादमध्ये आरोपीने आपल्या पत्नीवर हातोड्याने हल्ला करून तिच्या डोक्यात गंभीर जखम करत तिचा खून केला होता. उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या वेळी आरोपीने आधीच ११ वर्षांहून अधिक शिक्षा भोगली होती..वारंवार विलंबाबद्दल नाराजीसुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांकडून अकाली सुटका आणि रिमिशन प्रकरणांत वारंवार विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. मार्च २०२५ मध्ये दिल्लीच्या गृह सचिवाला अवमान नोटीस बजावण्यात आली होती, कारण पूर्वी दिलेल्या आश्वासनांनुसार निर्णय घेतला गेला नव्हता. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कोर्टाने सर्व राज्यांना स्पष्ट निर्देश दिले होते की, कैदी पात्र ठरल्याबरोबर अर्जाची वाट न पाहता अकाली सुटकेचा विचार करावा. प्रशासकीय विलंबामुळे पात्र कैद्यांना तुरुंगात ठेवणे अयोग्य आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अनेक राज्यांनी धोरणे राबवली नाहीत म्हणून कोर्टाने नाराजी दर्शवली होती आणि उच्च न्यायालयांनी स्वतःहून अवमान कारवाई सुरू करून अनुपालन तपासावे, असे आदेश दिले होते.या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, कैद्यांच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्द्यांमध्ये कायद्याचे पालन अनिवार्य आहे. प्रशासकीय सुस्तीमुळे कोणत्याही कैद्याला अतिरिक्त दिवस तुरुंगात ठेवणे बेकायदेशीर ठरेल. गुजरात सरकारला धोरण काटेकोरपणे अमलात आणण्याचे बंधनकारक निर्देश देण्यात आले आहेत.