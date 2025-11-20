Supreme Court: न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्यास आक्षेप नाही, पण... सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा, दिली कौतुकास्पद शिक्षा

न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्याची मुभा आहे, मात्र ती मर्यादेत आणि पुराव्यानिशी असावी, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा मौलिक मुद्दा अधोरेखित केला..वकिलांना सुनावलेखंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावले, “तुम्ही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत, त्याबद्दल आमचे कौतुक आहे. पण कोणत्याही व्यक्तीवर थेट आरोप करणे चालणार नाही. न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्यास आम्हाला कसलाही आक्षेप नाही, परंतु ती सभ्य आणि योग्य पद्धतीने व्हायला हवी.”.CJI BR Gavai यांनी असा निकाल दिला की इतर न्यायाधीश संतापले, नेमकं प्रकरण काय होतं? जोरदार झाला वादविवाद.बिनशर्त माफी मागितलीप्रदीप शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांना २०२३-२०२५ या कालावधीत आक्षेपार्ह ई-मेल पाठवले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालय अवमानाची कारवाई सुरू झाली. मात्र शर्मा यांनी उच्च न्यायालयासमोर बिनशर्त माफी मागितली आणि पश्चात्तापाचे शपथपत्र सादर केले. ही माफी स्वीकारताना पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यांना अवमानाच्या कारावासाऐवजी पर्यावरणपूरक शिक्षा सुनावली – चंदीगडमध्ये झाडे लावण्याचा आदेश..कौतुकास्पद शिक्षाया शिक्षेबाबत टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी हसत म्हटले, “चंदीगडला हिरवीगार छटा हवीच आहे. उच्च न्यायालयाने अशी सर्जनशील आणि कौतुकास्पद शिक्षा दिली, हे खरोखरच चांगले झाले.”.यापूर्वी १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी शर्मा यांच्या खरे पश्चात्तापाची बाजू मांडली होती. तसेच भविष्यात असे ई-मेल पाठवणार नाही, अशी हमी देण्याची तयारी दाखवली होती. खंडपीठाने ई-मेल सार्वजनिक झाले नसले तरी भविष्यात असे वर्तन टाळावे, असा इशारा दिला..आव्हान फेटाळलेअखेर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या १५ सप्टेंबर २०२५ च्या आदेशाला दिलेले आव्हान फेटाळले आणि अवमान प्रकरणी दिलेली ‘झाडे लावण्याची’ शिक्षा कायम ठेवली..Supreme Court: पत्नीने नवऱ्याला भोवऱ्यासारखा फिरवू नये, घरात भांडण होत असतील तर... सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.