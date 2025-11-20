देश

Supreme Court: न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्यास आक्षेप नाही, पण... सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा, दिली कौतुकास्पद शिक्षा

contempt of court case : न्यायव्यवस्थेवर टीका करता येते, पण ती सभ्य, पुराव्यानिशी आणि न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का न लावणारी असावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम संदेश
न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्याची मुभा आहे, मात्र ती मर्यादेत आणि पुराव्यानिशी असावी, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा मौलिक मुद्दा अधोरेखित केला.

