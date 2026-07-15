Supriya Sule : अमित शहा यांच्याशी झालेल्या बैठकीत काय घडलं ? सुप्रिया सुळेंनी Delimitation च्या भूमिकेबद्दल दिलं स्पष्टीकरण

महिला आरक्षण विधेयकासह मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु आहे. सरकार सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात ही विधेयके मांडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला राष्ट्रवादी शरद पवार उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पाठिंबा देणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते, मात्र यावर आता खासदार सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी अमित शहा आणि किरेन रिजिजू यांच्याशी नेमकी काय चर्चा झाली याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. .सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन बाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्षाने अद्याप अधिकृत कुठलीही भूमिका मांडलेली नाही. अमित शहांनी आमच्या समोर ५० टक्के जागा वाढवण्याबाबत प्रस्ताव दिला होता मात्र त्याचा विधेयकात उल्लेख नाही. आमच्याकडे प्रस्ताव आला नाही त्यामुळे त्यावर चर्चा काय करणार? आमची लोकसंख्येच्या आधारवर नाही तर जागा वाढणविण्याच्या आधारावर डिलिमिटेशनच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची तयारी आहे. .Premium|Study Room : १३१ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२६; महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा ऐतिहासिक मार्ग मोकळा. गृहमंत्री अमित शहा आणि कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मला,ओवैसींना आणि ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांना बैठकीस बोलावले होते, यात त्यांनी सांगितले की दक्षिणेकडील राज्यांतील पक्षांचा लोकसंख्येच्या आधारावर महिला आरक्षण करण्यास विरोध आहे. आम्ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही तर सर्व राज्यात सरसकट ५० टक्के जागा वाढवून डिलिमिटेशन करणार आहोत असेही शहा यांनी म्हटल्याचे सुळे यांनी सांगितले. .अमित शहा आणि किरेन रिजिजू यांनी सर्व राज्यात सरसकट सीट संख्या वाढवून ५० टक्के आरक्षण लागू करु असे म्हटले. यामुळे महाराष्ट्रात ७२ टक्के तर युपीतून १२० खासदार निवडून जातील.आम्ही खरगेंच्या नेतृत्वात पत्र लिहिलं. की हा प्रस्ताव बरा आहे.पण आम्ही इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांना एकत्र बोलवा तरच यावर चर्चा करु असेही त्यांना डीलिमिटेशन मतदारसंघ बदलावे लागतील. फोडावे लागतील. त्याची प्रक्रिया काय आहे? असा सवाल केला तर सरकारकडे उत्तर नव्हतं, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. .जर ५० टक्के जागावाढीनुसार विधेयक आमच्याकडे आले तर त्याला विरोध करण्याचे काही कारण नाही, आम्ही त्यावर सर्वजण चर्चा करु. याआधीच आम्हीच महिला आरक्षण विधेयक लागू केले आहे. असे सु्प्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.