देश

Supriya Sule : अमित शहा यांच्याशी झालेल्या बैठकीत काय घडलं ? सुप्रिया सुळेंनी Delimitation च्या भूमिकेबद्दल दिलं स्पष्टीकरण

Delimitation Bill : लोकसंख्येऐवजी सर्व राज्यांमध्ये समान 50% जागावाढ करून delimitation करण्याची कल्पना मांडली गेली. INDIA आघाडीतील सर्व पक्षांना एकत्र बोलावल्याशिवाय या विषयावर पुढील चर्चा होणार नाही, अशी अट सुळे यांनी ठेवली.
Supriya Sule

Supriya Sule

esakal

Yashwant Kshirsagar
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महिला आरक्षण विधेयकासह मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु आहे. सरकार सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात ही विधेयके मांडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला राष्ट्रवादी शरद पवार उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पाठिंबा देणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते, मात्र यावर आता खासदार सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी अमित शहा आणि किरेन रिजिजू यांच्याशी नेमकी काय चर्चा झाली याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

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Supriya Sule
Amit Shaha
Kiren Rijiju