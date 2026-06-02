Maharashtra Buses Crash : गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या दोन एसटी बसची भीषण धडक; अपघातात 6 जणांचा दुर्दैवी अंत, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती

सुरत : गुजरातमधील सूरत जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) दोन बस गाड्यांचा भीषण अपघात झाला असून या दुर्घटनेत आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. बारडोली तालुक्यातील उवा गावाजवळ मंगळवारी (ता.२) सायंकाळी सुमारे पाच ते सव्वापाचच्या दरम्यान हा अपघात घडला..मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या दोन्ही एसटी बस समोरासमोर धडकल्याने अपघाताची तीव्रता मोठी होती. धडकेनंतर एका बसचा पुढील भाग पूर्णपणे चुराडा झाला, तर दुसरी बस रस्त्यावर पलटी झाली. .पलटी झालेल्या बसला काही क्षणांतच भीषण आग लागल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली. या दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक प्रवासी जखमी झाल्याचीही माहिती मिळत आहे..बचावकार्य युद्धपातळीवरघटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दल, पोलीस आणि आपत्कालीन मदत पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. बसला लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक दलाकडून शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले. आगीमुळे बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढताना बचाव पथकाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. जखमींना तातडीने बारडोली येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..मृत व जखमींची ओळख अद्याप अस्पष्टअपघातग्रस्त दोन्ही एसटी बस महाराष्ट्रातील नेमक्या कोणत्या आगाराच्या होत्या, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तसेच मृत आणि जखमी प्रवाशांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, सूरत आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मराठी भाषिक नागरिक वास्तव्यास असल्याने या दुर्घटनेची बातमी समोर येताच महाराष्ट्रातही हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रशासनाकडून बचाव आणि मदतकार्य सुरू असून अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे.