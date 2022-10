Surya Grahan 2022 : भारतात दिसणारं आंशिक सूर्यग्रहण नेमकं काय? कुठे दिसणार

By

Surya Grahan 2022 News In Marathi : वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण आज 25 ऑक्टोबर 2022 रोजी होत आहे. भारतात हे सूर्यग्रहण दुपारी 2:29 वाजेपासून सुरू होवून सुमारे 4 तास 3 मिनिटांपर्यंत चालणार आहे. (What is Partial Solar Eclipse)

हे ग्रहण युरोप, ईशान्य आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियासह जगभरातील अनेक भागात दिसणार आहे. भारतातील सूर्यग्रहणाचा सुतक कालावधी 25 ऑक्टोबर रोजी पहाटेपासून सुरू झाला आहे. आजचे ग्रहण संध्याकाळी 6.09 वाजता समाप्त होणार आहे.

आंशिक सूर्यग्रहण म्हणजे काय ?

जेव्हा चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या मधून जातो तेव्हा सूर्यग्रहण होते. मात्र, 25 ऑक्टोबरला म्हणजेच आज होणारे ग्रहण भारतात अंशतः दिसणार आहे. याचा अर्थ चंद्राची सूर्यावर अंशतः गडद सावली पडेल. भारतातील सूर्याचा सुमारे 40-50 टक्के भाग चंद्राने व्यापलेला असेल, जो भारताच्या वायव्य भागांमध्ये दिसेल.

तुमच्या शहरात कधी दिसणार सूर्यग्रहण