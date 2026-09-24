२७ वर्षांची सर्विस, कॉन्स्टेबलचा DSP बनला; जमवली ३०० कोटींची माया, ८ ठिकाणी छाप्यात सापडले नोटांचे बंडल

तेलंगणातील निलंबित डीएसपी संकीरेड्डी भीम रेड्डी यांच्या कथित बेहिशेबी संपत्तीप्रकरणी अँटी करप्शन ब्युरोने (ACB) तपास आणखी तीव्र केलाय. भीम रेड्डी यांच्याशी संबंधित असल्याचा संशय असलेल्या आठ कथित बेनामीदारांची ACBने ओळख पटवली आहे. त्यांच्या ठिकाणांवर छापेमारी सुरू आहे. हैदराबादमधील पुप्पलागुडा आणि इतर भागांत ही कारवाई सुरू आहे. छाप्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळल्याची माहिती समोर आलीय. संपत्तीची मालकी आणि पैशांचा व्यवहार नेमका कसा झाला याचा तपास ACBकडून केला जातोय..ACBने भीम रेड्डी यांच्याविरोधात उत्पन्नाच्या वैध स्रोतापेक्षा जास्त संपत्ती जमवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. जुलैमध्ये तेलंगणा आणि कर्नाटकमधील त्यांच्या तसेच नातेवाईक, मित्र आणि कथित बेनामीदारांशी संबंधित १६ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. या कारवाईत सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा तपास समोर आला होता..बेलापूरमध्ये पारसिक हिलवरून थेट रुळावर कोसळली कार, १७ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी; हार्बर मार्गावरील सेवा विस्कळीत.भीम रेड्डी हे २७ वर्षे पोलीस विभागात कार्यरत होते. त्यांनी १९८९ मध्ये कॉन्स्टेबल म्हणून नोकरीला सुरुवात केली. त्यानंतर १९९५ मध्ये सब-इन्स्पेक्टर, २०१० मध्ये इन्स्पेक्टर आणि २०१७ मध्ये डीएसपी पदावर पदोन्नती मिळाली. निलंबनापूर्वी ते हैदराबादच्या पोलीस कॉम्प्युटर सर्व्हिसेस विभागात कार्यरत होते..ACBच्या तपासात हैदराबादमध्ये व्हिला, घरे आणि अनेक फ्लॅट्स, व्यावसायिक मालमत्ता तसेच तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन असल्याची माहिती समोर आली होती. मणिकोंडा येथील व्यावसायिक जागा, तेल्लापूरमधील फ्लॅट्स, विविध ठिकाणचे भूखंड आणि कर्नाटकातील शेतीची जमीन यांचा त्यात समावेश आहे. श्री राघवेंद्र रॉक सँड मिनरल्समध्ये ७५ लाख रुपयांची गुंतवणूकही आढळली होती. विशेष म्हणजे आपल्या मालमत्तेची माहिती त्यांनी मुले आणि पत्नी यांनाही सांगितली नव्हती. तीर्थयात्रेला जाण्याआधी व्हॉटसअपवर मुलाला सर्व डिटेल्स पाठवले होते असं तपासात समोर आलंय..जुलैमध्ये टाकलेल्या छाप्यात जवळपास ५० लाख रोकड, २ किलो सोन्याचे दागिने, २० किलो चांदी सापडली होती. तर बँक खात्यात १९ लाख ९१ हजार रुपये होते. आता आठ संशयित बेनामीदारांवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे या कथित संपत्तीच्या नेटवर्कबाबत आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.