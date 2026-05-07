Suvendu Adhikari Aide Murder : “दोषींना फाशी नको, जन्मठेपेची शिक्षा द्या”; चंद्रनाथ रथ यांच्या आईने का केली अशी मागणी?

भाजप नेते व विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक चंद्रनाथ रथ यांची बुधवारी रात्री गोळीबार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. निवडणुकीच्या निकालानंतर अवघ्या ४८ तासांत घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. हल्लेखोरांनी पूर्व नियोजन केल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. मात्र आता चंद्रनाथ रथ यांच्या आई हसिराणी रथ यांनी यावर भावनिक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियेने अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आले. .हसिराणी रथ म्हणाल्या की, "मला या गुन्हेगारांना शिक्षा मिळावी असे वाटते. मात्र, एक आई म्हणून, त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी अशी माझी इच्छा नाही. मी त्यांच्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा मागत आहे." त्यांनी पुढे आरोप केला की, भाजप सत्तेवर येत असल्याने हे कृत्य घडले. प्रदेशाध्यक्ष आणि नेत्यांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन केले असतानाही सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांच्या चिथावणीखोर विधानांमुळे ही घटना घडली. त्यांनी "४ तारखेनंतर दिल्लीचा बापही वाचवू शकणार नाही" अशा बढाया मारणाऱ्यांचा उल्लेख करत टीका केली..Suvendu Adhikari PA Murder : सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाची गोळ्या झाडून हत्या; तृणमूल काँग्रेसची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत.त्या पुढे म्हणाल्या, "जर माझ्या मुलाचा मृत्यू अपघातात झाला असता तर इतके दुःख झाले नसते. या गुंडांनी ज्या क्रूरतेने त्याचा छळ करून हत्या केली, त्यावरून हा तृणमूल काँग्रेसचा रचलेला कट असल्याचे स्पष्ट होते. सुवेंदू बाबूंनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केल्यापासून आमच्या कुटुंबाला धमक्यांचा सामना करावा लागत आहे.".घटना कशी घडली? चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येची घटना मध्यग्राम परिसरातील अरुंद रस्त्यावर घडली. हल्लेखोर दुचाकीवरून आले. हल्ल्याच्या दोन-तीन दिवस आधी त्यांनी परिसराची रेकी केली होती. प्रथम चालकावर गोळी झाडली, नंतर चंद्रनाथ यांच्या पांढऱ्या स्कॉर्पिओ SUV वर चार ते पाच गोळ्या झाडल्या. हल्लेखोरांनी एका निसान गाडीने त्यांचा रस्ता अडवला आणि जवळून गोळीबार केला. यात चंद्रनाथ यांचा जागीच मृत्यू झाला.