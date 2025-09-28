Swami Chaitanyananda Arrest : 17 मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या बाबाला अटक; बनावट पासपोर्ट अन् 40 कोटींचा घोटाळा, चौकशीत धक्कादायक माहिती उघड

Summary Pointsस्वामी चैतन्यानंद सरस्वती यांना आग्र्यातील हॉटेलमधून अटक करण्यात आली.त्याच्याकडून दोन बनावट पासपोर्ट, ३ फोन, आयपॅड आणि बनावट व्हिजिटिंग कार्ड जप्त झाले.आर्थिक घोटाळा, फसवणूक आणि विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळ प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे..Swami Chaitanyanand Arrest : दिल्ली पोलिसांनी काल मध्यरात्री आग्र्यातील एका हॉटेलमधून स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी या बाबाला अटक केली. पोलिसांचं (Delhi Police Investigation) पथक बाबाला घेऊन दिल्लीला रवाना झालं असून आज उशिरा न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. दरम्यान, अटक होण्यापूर्वी पोलिसांनी हॉटेलच्या खोलीत तब्बल १५ मिनिटे त्याची चौकशी केली..१३ हॉटेल्स बदलून पोलिसांना दिला चकवामिळालेल्या माहितीनुसार, अटकेपासून वाचण्यासाठी बाबानं तब्बल १३ वेगवेगळ्या हॉटेल्समध्ये वास्तव्य केलं. त्यानं मथुरा, वृंदावन आणि संतांच्या ठिकाणी जास्त वेळ घालवला. त्याच्या नावावर असलेली बीएमडब्ल्यू कारही मठाच्या नावावर असल्याचे समोर आले आहे. तसेच त्याने स्वतःचा स्वतंत्र ट्रस्टही स्थापन केला होता..बनावट कागदपत्रांतून ४० कोटींचा घोटाळा१९९८ साली दिल्लीच्या एलजींकडून वसंत कुंजमधील शारदा पीठासाठी मठाला भूखंड देण्यात आला. सुरुवातीला बाबाला वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. परंतु, २००८ मध्ये त्याने इतर काही जणांसह परवानगीशिवाय संस्थेचे नाव बदलले. त्यानंतर बनावट कागदपत्रांचा वापर करून ४० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आणि मठाची मालमत्ता बेकायदेशीर पद्धतीने भाड्याने दिली..बाबाकडे आढळले दोन पासपोर्टतपासात बाबाकडे दोन पासपोर्ट आढळले आहेत. पहिल्या पासपोर्टवर त्याचे नाव स्वामी पार्थ सारथी असून वडिलांचे नाव स्वामी घनानंद पुरी, आईचे नाव शारदा अंबा व जन्मस्थान दार्जिलिंग नमूद केलेले आहे. दुसऱ्या पासपोर्टवर मात्र त्याचे नाव स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती, वडिलांचे नाव स्वामी दयानंद सरस्वती, आईचे नाव शारदा अंबळ आणि जन्मस्थान तामिळनाडू लिहिलेले आहे. याशिवाय, त्याच्या वडिलांचे नाव पॅन कार्डवर घनानंद पुरी असे असून, त्याच्या नावाने युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये दोन खाती देखील उघडण्यात आली आहेत..आध्यात्मिक गुरूचा आव आणून विद्यार्थ्यांची फसवणूकचैतन्यानंद स्वतःला आध्यात्मिक गुरू, धार्मिक आणि सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून सादर करायचा. वसंत कुंज येथील त्याचा आश्रम दक्षिण भारतातील एका शैक्षणिक संस्थेची शाखा असल्याचे भासवले जात असे. गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल, असे आमिष दाखवून त्यांना लक्ष्य केले गेले. या प्रकरणात आश्रमातील काही कर्मचारी आणि वॉर्डनवरही शंका असून, त्यांची भूमिका तपासात स्पष्ट होणार आहे..बनावट व्हिजिटिंग कार्डांद्वारे संयुक्त राष्ट्रांचे दावेअटकेनंतर बाबाकडून अनेक बनावट व्हिजिटिंग कार्ड जप्त करण्यात आले. एका कार्डावर त्याने स्वतःला संयुक्त राष्ट्रांचा कायम सदस्य म्हणून दाखवले होते, तर दुसऱ्या कार्डावर ब्रिक्स आयोगाचा सदस्य आणि भारतीय विशेष दूत असल्याचा दावा केला होता..पोलिसांनी आग्र्यात केली बाबाला अटकडीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल यांनी सांगितले की, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड आणि पश्चिम बिहार या राज्यांत शोधमोहीम राबवून अखेर आग्र्यात बाबाला अटक करण्यात आली. त्याच्या ताब्यातून तीन मोबाईल फोन, एक आयपॅड आणि बनावट व्हिजिटिंग कार्ड मिळाले..विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळाचा बाबावर आरोप17 विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळाच्या आरोपावरून बाबाला अटक करण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीच्या मॅनेजमेंट इंस्टिट्यूटमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्याच्याविरुद्ध चालू असलेल्या आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणातही चौकशी होणार असून लवकरच त्यातही अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..FAQsप्रश्न १: स्वामी चैतन्यानंद यांना का अटक करण्यात आली?उत्तर: आर्थिक फसवणूक, बनावट पासपोर्ट आणि विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळाच्या आरोपांवरून अटक झाली आहे.प्रश्न २: अटक दरम्यान पोलिसांना काय सापडले?उत्तर: दोन बनावट पासपोर्ट, तीन मोबाईल फोन, आयपॅड आणि बनावट व्हिजिटिंग कार्ड जप्त झाले आहेत.प्रश्न ३: स्वामी चैतन्यानंद यांनी फसवणूक कशी केली?उत्तर: बनावट कागदपत्रांचा वापर करून मठाची मालमत्ता भाड्याने देणे, ट्रस्ट स्थापन करणे व ४० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करणं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.