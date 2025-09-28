Swami Chaitanyanand Saraswati : स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती याला ५ दिवसांचा पोलिस कोठडी; पटियाला हाऊस कोर्टाचा मोठा झटका

Summaryस्वामी चैतन्यानंद सरस्वतीला पटियाला हाऊस कोर्टाने ५ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप त्याच्यावर आहेत.ईडब्ल्यूएस शिष्यवृत्तीअंतर्गत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना लक्ष्य करून दबाव आणला जात होता..दिल्लीतील वसंत कुंज आश्रमाचा संचालक बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती याला पटियाला हाऊस कोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. चैतन्यानंद सरस्वतीला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दिल्ली पोलिस आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती यांची चौकशी करणार आहेत. यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी बाबाची पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मागितली होती. त्याने विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. .पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चैतन्यानंद याच्यावर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत पदव्युत्तर व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना लक्ष्य करण्याचा आरोप आहे. ४ ऑगस्ट रोजी भारतीय हवाई दलाच्या मुख्यालयाकडून तक्रार मिळाल्यानंतर आरोपी पळून गेला, ज्यामध्ये त्याने विद्यार्थिनींची छेडछाड केल्याचा आरोप केला होता..तपासात असे समोर आले की चैतन्यानंद रात्रीच्या वेळी विद्यार्थिनींना त्याच्या खोलीत बोलावत असे आणि त्यांच्यावर जबरदस्ती करत असे, त्यांचे ग्रेड कमी करण्याची किंवा त्यांना नापास करण्याची धमकी देत असे. पोलिसांनी संस्थेच्या तीन वॉर्डनचे जबाब नोंदवले आहेत. ज्यांच्यावर चैतन्यानंदला मदत करण्याचा आणि आक्षेपार्ह संदेश हटवण्याचा आरोप आहे..लैंगिक शोषणाचे पुरावे सापडलेसुमारे ५० विद्यार्थिनींच्या फोनमधून जप्त केलेल्या व्हॉट्सअॅप चॅट्समध्ये १६ वर्षांच्या लैंगिक शोषणाचे पुरावे उघड झाले आहेत, ज्यामध्ये आक्षेपार्ह संदेश आणि जबरदस्तीने शारीरिक संपर्क साधण्याच्या घटनांचा समावेश आहे. शिवाय, सीसीटीव्ही फुटेज हटवल्याचे आरोप समोर आले आहेत आणि डीव्हीआर फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे..Swami Chaitanyananda: पंधरा मुलींचा विनयभंग; स्वामी चैतन्यानंद फरार, आश्रमात व्हायचे काळे कारनामे.यापूर्वी ऑगस्टच्या सुरुवातीला, १७ विद्यार्थिनींनी दिल्लीच्या डिफेन्स कॉलनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये चैतन्यनंद यांनी ईडब्ल्यूएस शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्या महिला विद्यार्थिनींना त्रास दिल्याचा आरोप केला होता. अधिकाऱ्यांच्या मते, चैतन्यनंद गेल्या दोन दशकांपासून महिलांचे शोषण करत होता आणि २००९ आणि २०१६ मध्ये छेडछाडीच्या आरोपांपासूनही तो सुटला होता..यावेळी ऑगस्टमध्ये १७ विद्यार्थिनींनी तक्रार दाखल केली तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. चैतन्यनंद त्यावेळी लंडनमध्ये होता, परंतु त्याचे शेवटचे ज्ञात ठिकाण आग्रा असल्याचे आढळून आले. त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला, परंतु नंतर तो मागे घेतला..गाडीवर संयुक्त राष्ट्राचा बनावाट लोगोतपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक खुलासा म्हणजे चैतन्यानंद यांच्या लाल लक्झरी व्होल्वो कारमधून संयुक्त राष्ट्रांचा (यूएन) लोगो असलेल्या अनेक बनावट क्रमांकाच्या प्लेट्स जप्त करण्यात आल्या. तपासात पुष्टी झाली की या क्रमांकाच्या प्लेट्स संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केल्या नव्हत्या आणि त्या आरोपीने स्वतः बनवल्या होत्या. चौकशीसाठी कार जप्त करण्यात आली आहे..FAQsप्रश्न 1: स्वामी चैतन्यानंद सरस्वतीला कोर्टाने किती दिवसांची कोठडी दिली?👉 ५ दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे.प्रश्न 2: त्याच्यावर कोणते आरोप आहेत? 👉 विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण, छेडछाड, धमक्या आणि पुरावे नष्ट करण्याचे आरोप आहेत.प्रश्न 3: हा प्रकार कसा उघडकीस आला?👉 १७ विद्यार्थिनींनी डिफेन्स कॉलनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याने प्रकरण समोर आले.प्रश्न 4: पुराव्यांमध्ये काय सापडले? 👉 व्हॉट्सअॅप चॅट्स, आक्षेपार्ह संदेश, जबरदस्तीच्या घटना आणि हटवलेले सीसीटीव्ही फुटेज.प्रश्न 5: चैतन्यानंद यापूर्वीही आरोपांमध्ये अडकला होता का?👉 हो, २००९ आणि २०१६ मध्ये छेडछाडीच्या आरोपांपासून तो सुटला होता.प्रश्न 6: त्याच्या कारमधून काय जप्त करण्यात आले?👉 संयुक्त राष्ट्राचा बनावट लोगो असलेल्या नंबर प्लेट्स जप्त करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.