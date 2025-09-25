Swami Chaitanyananda : वॉर्डन मुलींना जबरदस्तीने बाबाच्या खोलीत न्यायच्या अन्... स्वामी चैतन्यानंदचे काळे कारनामे उघड होताच खळबळ

Summaryविद्यार्थिनींचे जबाब नोंदले गेले असून १७ जणींनी न्यायालयीन अधिकाऱ्यासमोर स्पष्ट साक्ष दिली.महिला वॉर्डन्सही मुलींना जबरदस्तीने स्वामींच्या खोलीत नेत असल्याचे उघड झाले.याआधीही 2009 आणि 2016 मध्ये स्वामीवर गुन्हे दाखल झाले होते; सध्या तो फरार आहे..स्वतःला आध्यात्मिक गुरू आणि शिक्षण क्षेत्रातील मार्गदर्शक म्हणवणाऱ्या स्वामी चैतन्यानंद सरस्वतीचे अनेक काळे कारनामे आता समोर येऊ लागले आहेत. निष्पाप मुलींचे तो कशा प्रकारे शोषण करायचा याच्या कहाण्या आता समोर आल्यानंतर एकच खळबळ माजली आहे. स्वामी चैतन्यानंद सध्या फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. .पीडित मुलींनी दाखल केलेल्या पोलिस तक्रारीत म्हटले आहे की, स्वामी रात्री उशिरा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) विद्यार्थिनींना त्याच्या निवासस्थानी बोलावत असे. एवढंच नाही तर "सुरक्षेच्या नावाखाली मुलींच्या वसतिगृहात छुपे कॅमेरे बसवले होते. एका विद्यार्थिनीला तिच्या इच्छेविरुद्ध तिचे नवीन नाव ठेवण्यास भाग पाडले गेले. एवढंच नाही तर या विद्यार्थिनींना परदेश दौऱ्यांवर आणि रात्री उशिरा खाजगी खोल्यांमध्ये जाण्यास भाग पाडले जात असे. डीनसह काही कर्मचारी महिला विद्यार्थ्यांना स्वामींच्या मागण्यांचे पालन करण्यास आणि तक्रारी दडपण्यास भाग पाडत असत. निषेध करणाऱ्या मुलींचे निलंबन आणि हकालपट्टीची धमकी देण्यात आली..व्हॉट्सअॅप आणि एसएमएसद्वारे अश्लील मॅसेजेस पाठवण्यात आले. एफआयआरमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की विद्यार्थिनींना मानसिक आणि शारीरिक छळाचा सामना करावा लागला. त्यांनी विरोध केला तर त्यांना केवळ त्यांचा अभ्यासच नाही तर त्यांचे करिअरही धोक्यात आणण्याची धमकी देण्यात आली. .जबाबातून सत्य उघड तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत ३२ विद्यार्थिनींचे जबाब नोंदवले आहेत. त्यापैकी १७ जणींनी दंडाधिकाऱ्यांसमोर स्पष्टपणे सांगितले की बाबा अपशब्द वापरत होते, अश्लील संदेश पाठवत होते आणि अनुचित वर्तन करण्याचा प्रयत्न करत होते. विद्यार्थिनींनी सांगितले की तीन महिला वॉर्डन त्यांना जबरदस्तीने बाबांच्या खोलीत घेऊन जात होत्या. ही संपूर्ण व्यवस्था कोणीही आवाज उठवू नये म्हणून कट रचण्यात आली होती..याआधीही गुन्हे दाखलचैतन्यानंद वादात अडकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २००९ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध डिफेन्स कॉलनी पोलिस ठाण्यात फसवणूक आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २०१६ मध्ये वसंत कुंज पोलिस ठाण्यातही विनयभंगाची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. प्रत्येक वेळी त्याने पळून जाण्यासाठी आपला प्रभाव, पैसा आणि नेटवर्क वापरले. पण यावेळी विद्यार्थिनींच्या साक्षीने आणि डिजिटल पुराव्यांमुळे त्याच्या सुटकेचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. आरोपीचा शोध घेतला जात आहे. .FAQsप्रश्न 1: स्वामी चैतन्यानंदवर कोणते मुख्य आरोप आहेत? 👉 विद्यार्थिनींवर लैंगिक शोषण, अश्लील संदेश, मानसिक छळ आणि दबावाचे आरोप आहेत.प्रश्न 2: पीडित विद्यार्थिनींनी काय सांगितले? 👉 त्यांनी सांगितले की स्वामी रात्री बोलावत असे, वॉर्डन्स जबरदस्ती नेत आणि विरोध केला तर धमक्या दिल्या जात.प्रश्न 3: तपासात आतापर्यंत काय निष्पन्न झाले आहे? 👉 ३२ मुलींचे जबाब घेतले गेले, त्यापैकी १७ जणींनी थेट शोषण व छळाचे आरोप सिद्ध केले.प्रश्न 4: याआधी स्वामीवर काही प्रकरणे होती का? 👉 होय, 2009 आणि 2016 मध्येही त्याच्यावर फसवणूक आणि विनयभंगाचे गुन्हे दाखल झाले होते.प्रश्न 5: या प्रकरणात महिला वॉर्डन्सची भूमिका काय होती? 👉 तीन वॉर्डन्स विद्यार्थिनींना स्वामींच्या खोलीत जबरदस्ती नेत असत आणि तक्रारी दडपण्याचे काम करत.प्रश्न 6: पोलिसांची पुढील कारवाई काय आहे? 👉 स्वामी चैतन्यानंद फरार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत व डिजिटल पुराव्यांवर कारवाई सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.